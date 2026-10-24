Росія випробовує нову балістичну ракету: Жданов попередив, які міста на заході України під загрозою

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія працює над збільшенням дальності балістичних ракет «Іскандер». Якщо окупанти зможуть довести її до 800 км, під загрозою опиняться низка центральних, південних і західних областей України, зокрема Одеса, Чернівці та Івано-Франківська область. Водночас поява перших зразків нового озброєння можлива не раніше початку 2027 року.

Про цей військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі ТСН.ua.

Реклама

Коли Росія може застосувати нову балістичну ракету

Росія намагається збільшити дальність балістичних ракет «Іскандер». Однак наразі недостатньо інформації про перебіг випробувань, щоб однозначно оцінити готовність нового озброєння.

Реклама

За його словами Жданова, навіть якщо випробування завершаться до грудня, Росії знадобиться додатковий час для розгортання масового виробництва. Тому перші зразки нової ракети можуть з’явитися не раніше весни 2027 року.

«Те, що вони намагаються збільшити дальність „Іскандерів“, — це цілком зрозуміло. Але на сьогодні дуже мало інформації стосовно того, як ідуть випробування. І якщо вони до грудня закінчать ці випробування, то треба буде ще розгорнути масове виробництво. А це може бути не раніше весни наступного року», — зазначив Жданов.

Військовий експерт наголосив, що розроблення нового ракетного озброєння — складний процес, який не обмежується випробуваннями окремих зразків.

«Це не так просто робиться. Так, вони над цим працюють. На жаль, на відміну від нас, ми все лише слухаємо про нашу балістику. Вже майже скоро четвертий рік піде. А вони, на жаль, практично розробляють ці ракети», — сказав він.

Реклама

Жданов також звернув увагу на брак публічної інформації про російські випробування. За його словами, українцям важливо знати, де саме випробовують нову ракету, на якому етапі перебуває розроблення та скільки пусків уже здійснили.

Як приклад експерт навів інформацію, яку українська сторона раніше отримувала про розроблення російської ракети «Орешнік».

«Було б дуже гарно, щоб ГУР дав більше інформації: де проходять випробування, на якій вони стадії, скільки пусків вони зробили. Як колись ГУР давав нам таку інформацію по „Орешніку“, пам’ятаєте? Ми були в курсі всіх етапів розвитку цього самого „Орєшніка“», — зазначив Жданов.

Він висловив сподівання, що нова російська розробка також зіткнеться з проблемами. Водночас експерт закликав не недооцінювати можливості противника та враховувати ймовірність появи перших зразків ракети вже на початку 2027 року.

Реклама

Які міста та області України опиняться під загрозою

Збільшення дальності російських балістичних ракет до 800 км може суттєво розширити географію потенційних ударів. За словами Жданова, під загрозою опиняться низка центральних і західних областей України.

«Додайте від Києва 300 кілометрів — це Хмельницький. От 340 — це Хмельницький. Це означає десь Рівненська область, Хмельницька область, Вінницька область, якщо з півночі додадуться, Черкаська область», — розповів військовий експерт.

Ще більшою може бути зона ураження, якщо Росія зможе запускати ракети дальністю до 800 км з території окупованого Криму. У такому разі під потенційною загрозою опиняться також південні та західні регіони України.

«А якщо з Криму робити пуски, то загалом до Молдови. 800 кілометрів з Криму — це Одеса, це Чернівці, це Івано-Франківська область, Миколаївська. Так що, на жаль, це дуже-дуже далеко», — каже Жданов.

Отже, збільшення дальності російської балістики може створити додаткові ризики для південних, центральних і західних областей України. Водночас строки появи нового озброєння залежатимуть від результатів випробувань та здатності Росії налагодити його серійне виробництво.

Новини партнерів