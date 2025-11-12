- Дата публікації
Росія випускатиме по тисячі “Шахедів” за ніч: Стерненко попередив про масовані атаки РФ до кінця року
Сергій Стерненко відповів, чи реально РФ може випустити тисячу «Шахедів» за одну атаку.
Російська армія зможе випускати по Україні близько тисячі безпілотників за ніч, зокрема «Шахедів» і «Гербер», до кінця 2025 року.
Такий прогноз дав громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.
«Запуск тисячі „Шахедів“ по території України разом з „Герберами“, запуск тисячі безпілотників проти України за одну ніч — це цілком реальний сценарій, щонайменше до кінця цього року. Але я думаю, що він відбудеться навіть раніше», — каже Сергій Стерненко.
Він також розповів, як можна протидіяти таким масованим атакам РФ:
«Для того, щоб перехоплювати велику кількість російських безпілотників і при цьому не витратити всі зенітні ракети, які нам потрібні, в тому числі і проти крилатих ракет ворога, нам потрібно розбудовувати дронову протиповітряну оборону, а саме дрони-перехоплювачі. І цей процес, в принципі, вже триває, хоча не без проблем».
