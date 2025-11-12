Росія випускатиме по тисячі “Шахедів” за ніч: Стерненко попередив про масовані атаки РФ до кінця року

Сергій Стерненко / © ТСН

Російська армія зможе випускати по Україні близько тисячі безпілотників за ніч, зокрема «Шахедів» і «Гербер», до кінця 2025 року.

Такий прогноз дав громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

«Запуск тисячі „Шахедів“ по території України разом з „Герберами“, запуск тисячі безпілотників проти України за одну ніч — це цілком реальний сценарій, щонайменше до кінця цього року. Але я думаю, що він відбудеться навіть раніше», — каже Сергій Стерненко.

Він також розповів, як можна протидіяти таким масованим атакам РФ:

«Для того, щоб перехоплювати велику кількість російських безпілотників і при цьому не витратити всі зенітні ракети, які нам потрібні, в тому числі і проти крилатих ракет ворога, нам потрібно розбудовувати дронову протиповітряну оборону, а саме дрони-перехоплювачі. І цей процес, в принципі, вже триває, хоча не без проблем».

