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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росія взялася руйнувати енергетику в Україні: Жданов попередив, до чого готуватися

Він попередив, що надалі можна очікувати повторних ударів по енергетичних об’єктах.

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Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Росія почала осінню кампанію зі спроби знищення української енергетики та цивільної інфраструктури.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua попередив, що надалі можна очікувати повторних ударів по енергетичних об’єктах.

«Так, вони почали осінню кампанію щодо знищення нашої енергетики і цивільної інфраструктури. Так що в подальшому ми можемо очікувати повтору ударів саме по енергетичному об’єкту», — сказав військовий експерт.

Він зазначив, що російські війська обирають для ударів, зокрема, силову підстанцію в Київській області, яка пов’язує столицю з атомною електростанцією, а також теплові електростанції.

«Тим паче вони вибирають і силову підстанцію в Київській області, яка зв’язує столицю з атомною електростанцією, і теплові електростанції. Так що вони працюють, на жаль», — каже Олег Жданов.

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Коментарі (1)
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ten4694
10:36, 2026.10.11
Заголовок обіцяв пояснити, до чого готуватися. Стаття пояснила лише одне: як із трьох речень зробити повноцінний матеріал. 70% тексту можна викинути без вт...
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