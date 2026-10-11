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Росія взялася руйнувати енергетику в Україні: Жданов попередив, до чого готуватися
Він попередив, що надалі можна очікувати повторних ударів по енергетичних об’єктах.
Росія почала осінню кампанію зі спроби знищення української енергетики та цивільної інфраструктури.
Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua попередив, що надалі можна очікувати повторних ударів по енергетичних об’єктах.
«Так, вони почали осінню кампанію щодо знищення нашої енергетики і цивільної інфраструктури. Так що в подальшому ми можемо очікувати повтору ударів саме по енергетичному об’єкту», — сказав військовий експерт.
Він зазначив, що російські війська обирають для ударів, зокрема, силову підстанцію в Київській області, яка пов’язує столицю з атомною електростанцією, а також теплові електростанції.
«Тим паче вони вибирають і силову підстанцію в Київській області, яка зв’язує столицю з атомною електростанцією, і теплові електростанції. Так що вони працюють, на жаль», — каже Олег Жданов.