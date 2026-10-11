Росія взялася руйнувати енергетику в Україні: Жданов попередив, до чого готуватися

Олег Жданов / © ТСН

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Росія почала осінню кампанію зі спроби знищення української енергетики та цивільної інфраструктури.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua попередив, що надалі можна очікувати повторних ударів по енергетичних об’єктах.

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«Так, вони почали осінню кампанію щодо знищення нашої енергетики і цивільної інфраструктури. Так що в подальшому ми можемо очікувати повтору ударів саме по енергетичному об’єкту», — сказав військовий експерт.

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Він зазначив, що російські війська обирають для ударів, зокрема, силову підстанцію в Київській області, яка пов’язує столицю з атомною електростанцією, а також теплові електростанції.

«Тим паче вони вибирають і силову підстанцію в Київській області, яка зв’язує столицю з атомною електростанцією, і теплові електростанції. Так що вони працюють, на жаль», — каже Олег Жданов.

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