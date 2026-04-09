Росія задумала відкрити новий фронт в Україні: Жданов розкрив план Путіна і попередив про небезпеку на Великдень

Війна в Україні / © ТСН

Заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса заявив про нові плани Росії — створення так званої буферної зони у Вінницькій області зі боку невизнаного Придністров’я. За його словами, Кремль може розглядати цей напрямок як потенційний для розширення військових дій.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, навіщо Росії потрібен новий фронт в Україні, чи має вона ресурси для такої операції та чого чекати українцям на Великдень — чи є ознаки підготовки масованого ракетного або дронового удару.

Чи справді Росія готує новий фронт з боку Придністров’я

За словами Павла Паліси, у сил РФ також залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях

«У них у планах навіть з’явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів», — заявив Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

Олег Жданов погоджується, що заяви про створення буферної зони у Вінницькій області є елементом інформаційно-психологічної операції (ІПСО) Росії.

За його словами, сама поява відповідної карти та обговорення цієї теми у публічному просторі вже виконують завдання Кремля — створити напруження і страх серед населення.

«Ні, це класична ІПСО з боку Російської Федерації. Але, як бачите, і вся преса на вухах, і ми з вами це обговорюємо цю ситуацію», — сказав Олег Жданов.

Він наголосив, що реальна військова ситуація суттєво відрізняється від інформаційного фону.

«Хоча сам реальний стан виглядає зовсім іншим. Чому? Тому що у Російської Федерації немає сил і засобів для здійснення такої операції», — пояснив Олег Жданов.

Військовий експерт додав, що ідея створення буферної зони вздовж кордону не є новою. За його словами, що очільник РФ Володимир Путін неодноразово говорив про необхідність створення таких зон, однак варіант із Придністров’ям став предметом активного обговорення лише зараз.

Скільки військ Росія має у Придністров’ї

За словами експерта, російське угруповання у Придністров’ї є обмеженим і не здатне до масштабних наступальних дій.

«Угруповання російських військ на території Придністров’я нараховує близько трьох тисяч військовослужбовців. Це взагалі», — розповів Олег Жданов.

Він уточнив, що значна частина цих військових — місцеві жителі, які підписали контракт.

«Більша частина цих військовослужбовців — це вже місцеві жителі, тому що було ускладнено пересування особового складу для проведення ротації», — зазначив Олег Жданов.

Військовий експерт пояснив, що реальних бойових підрозділів там значно менше.

«Із бойових там десь приблизно декілька батальйонів. До двох тисяч — це бойові підрозділи. Є у них запаси боєприпасів, але у них дуже мало техніки і озброєння, в тому числі і артилерії», — додав Олег Жданов.

Він підкреслив, що з військової точки зору реалізація такого плану можлива лише за одного сценарію — морської десантної операції.

«На сьогоднішній день, з точки зору військової, єдиний спосіб реалізувати цю операцію — це висадити десант в Одесі, в Затоці. Іншого шляху немає», — пояснив Олег Жданов.

Втім, за його словами, прорив сухопутним шляхом через територію України є дуже малоймовірним через брак ресурсів.

«У росіян сьогодні вже немає сил і засобів, щоб робити прориви в нашій обороні на основній лінії фронту», — каже Олег Жданов.

Він також нагадав про втрати Росії у Чорному морі.

«Наше Головне управління розвідки вчора потопило останній великий десантний корабель, який знаходився в акваторії, тимчасово був приписаний Чорноморському флоту Росії. То на чому вони будуть десант морський висаджувати? На шлюпках», — сказав Олег Жданов.

Чи готує Росія масований удар на Великдень

За словами Олега Жданова, що прогнозувати дії Росії складно, однак певні ознаки накопичення ракет можуть бути.

«Скажу так, що певна кількість ракет може бути накопичена, може бути декілька десятків по різних категоріях ракет», — каже військовий експерт.

Водночас він звернув увагу, що балістичні ракети останнім часом застосовуються обмежено.

«Ті ж самі балістичні „Іскандери“ вони останнім часом використовують дуже-дуже обмежено», — каже Олег Жданов.

Він припускає, що це може бути пов’язано з проблемами у виробництві:

«Вони ж так і не зробили 100% імпортозаміщення, тому залежні від зовнішніх постачань. Ну, а санкції, як би росіяни там не „пижилися“, але все ж таки діють», — наголосив Олег Жданов.

Він також зазначив, що Росія змушена використовувати складні схеми для закупівлі компонентів.

Масований удар: скільки дронів може використати Росія

За словами Олега Жданова, щоденні атаки дронів уже стали звичними, але Росія може накопичувати значно більші обсяги.

«Сотня дронів на сьогоднішній день, до 200 дронів ми отримуємо майже кожну добу», — каже Олег Жданов.

Водночас, за його словами, можливий і значно масштабніший удар.

«Якщо мова буде йти про 3–4 або 5 сотень дронів, вони можуть по дронам такий удар нанести», — пояснив Олег Жданов.

Експерт припускає, що Росія може мати значні резерви безпілотників.

«А судячи зі статистики, то я думаю, що там як мінімум під тисячу дронів є в запасах росіян», — додав Олег Жданов.

Чого чекати українцям на Великдень

Він підкреслив, що повністю виключати атаки на Великдень не можна.

«В 2023-му році росіяни обстріляли нас на Великдень. А от в 2024–25-му, слава Богу, була більш-менш тиша», — нагадав Олег Жданов.

Водночас він зазначив, що наразі не спостерігається масованих групових ударів.

«От бачите, сьогодні зранку вже балістика полетіла. Але знов таки вона летить сьогодні по одній, по дві ракети. Групових ударів, там по 5–10 ракет, як це було навіть у березні місяці, поки що ми не спостерігаємо», — пояснив військовий експерт.

Експерт наголосив, що ситуація може змінитися будь-якої миті.

«Можливо, накопичують. Так що нам просто треба бути готовим до будь-якого сюрпризу», — каже Олег Жданов.