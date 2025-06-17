Росія залишила ракети для повторного обстрілу: якими будуть передвісники удару

Військовий експерт Олексій Гетьман не виключає нової ракетної атаки з боку Росії найближчим часом / © ТСН

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Після масованої комбінованої атаки на Київ в ніч проти 17 червня окремі моніторингові Telegram-канали опублікували припущення, що російська армія цього тижня може майже щодня обстрілювати Україну великою кількістю ракет та дронів.



На що технічно спроможна РФ найближчими тижнями, яким може бути інтервал та яка загроза у наступні дні — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації військовий експерт Олексій Гетьман.



«Дронові атаки можуть здійснюватися щодня. БПЛА у РФ вистачає. Для того, щоб підготувати комбіновану атаку із використанням ракет, крилатих та балістичних, потрібен певний час для підготовки літаків, для підвозу ракет, для заряджання. «Калібри» запускаються з кораблів, тому показником підготовки до запуску може бути вихід останніх у Чорне море», — аналізує поточну ситуацію Гетьман.

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Про можливий інтервал між саме ракетними обстрілами експерт каже наступне: «Росія здійснює масовані атаки орієнтовно раз на місяць, але все залежить від того, яку кількість ракет використовують щоразу. Тут дуже проста арифметика. Якщо використали сотню ракет — то це та кількість, яку вони можуть виготовити протягом місяця. Плюс-мінус. Але таку кількість РФ може випустити і за один раз, і за два-три. Треба дивитись на те, скільки було запущено (за даними президента України Володимира Зеленського, сьогодні вночі армія РФ атакувала 32 ракетами — Ред.)».



Та продовжує: «Чи можлива атака сьогодні вночі чи найближчими днями — таке можна цілком припустити. Ймовірність є невеликою. Але можуть використати «Шахеди» та «Іскандери», тому як цього разу «Іскандерів» не було».



За словами Гетьмана, прильоти по Києву цього разу можна пояснити тим, що ракети летіли майже одночасно.



«Одна за одною. Це можу сказати стовідсотково, тому як всі вони летіли над моїм будинком. З інтервалом у декілька секунд», — ділиться власним спостереженням Гетьман.

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Обстріл Києва 17 червня: навіщо це зробив Путін і до чого тут Трамп



Експерт не виключає, що однією з причин атаки могла бути демонстрація з боку РФ іншим економічно потужним країнам того, що останні не здатні нічого зробити з російською агресією.



«Демонстрація того, що Росія робить те, що вона вважає за потрібне. Це може і посил Трампу. Є багато чинників», — каже Гетьман.



Чи повториться «Павутина»



За його словами, Україна, вочевидь, буде шукати можливості знищення ракетоносіїв, але повторення методу не буде.



«Одна операція, «Павутина», не може вирішити проблему таких обстрілів. Це має бути системою», — констатує аналітик.



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Та додає, що, ймовірно, операції по знищенню російських ракетоносіїв будуть повторюватись, але повторення методу не буде.

Раніше повідомлялось про те, що Росія нанесла масований удар по Києву.

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