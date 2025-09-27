Росія запускає "Шахеди" в Європу: Жданов назвав несподівану мету Путіна

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Поодинокі польоти російських дронів над європейськими країнами не змінять тактику ударів по Україні — це паралельний, здебільшого політичний процес.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Це паралельний процес. Тут я би не зв’язував. Тут не стільки військовий, скільки політичний процес. Дивіться, що робить Путін. Він підігріває протиріччя всередині самого НАТО. Ви бачите, що там відбувається? Одні кажуть збивати, інші кажуть не збивати. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте каже, що будемо дивитися і думати, поки вони літають, чи збивати, чи не збивати. А Польща взагалі сьогодні відновила політичний рух законопроєкту, який дозволив би війську польському збивати російські дрони й ракети одразу під час входу до повітряного простору Польщі, а ще й на території України. Без погодження з НАТО і ЄС. Я вам скажу, що це фактично кінець НАТО», — каже Олег Жданов.

За його словами, мета Кремля — посіяти розбрат усередині Європи і НАТО, змусивши їх сумніватися в єдності та реакції.

«А потім розділяй і володарюй. Потім по одному він намагатиметься їх „душити“. Якщо вони не оговтаються і не почнуть гуртуватися проти Російської Федерації. На удари по Україні це ніяк не вплине. НАТО — це вже геополітика. Це вже процеси континентального і світового масштабу. А війна з нами — це само собою. Це за існування самої імперії», — вважає Олег Жданов.

Експерт додає, що Кремль намагається ослабити підтримку України, щоб залишити її без західної допомоги, адже українська оборона значною мірою тримається на постачанні озброєння і боєприпасів від партнерів:

«Йому треба роз’єднати наших партнерів і залишити нас без допомоги. Він розуміє, що ми воюємо „з коліс“. І воюємо переважно за рахунок західної допомоги. Незважаючи на те, що ми 40% потреби озброєння і боєприпасів виробляємо самостійно, але ж ми виробляємо за гроші наших партнерів, вони ж інвестують і викупають у нашого ВПК зброю та боєприпаси для Сил оборони України. Тому Путін іде своїм шляхом, наполегливо намагаючись виграти цю війну».