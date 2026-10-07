Росія завдала кривавого удару по Україні: Жданов попередив про наступну атаку РФ і назвав дату

Олег Жданов / © ТСН

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Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні в ніч проти 7 жовтня. Ворог витримав місяць паузи між масованими ударами та випустив близько 75 ракет і понад 130 ударних дронів у день народження російського президента Володимира Путіна, якому виповнилось 74 роки. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 24 людей, серед них четверо маленьких дітей. А фото з українським рятувальником, який виніс з-під завалів у Прилуках маленьку дівчинку, облетіло весь світ.

Чим була особлива атака, які були цілі, чи відстріляла РФ весь запас накопичених ракет та коли може повторити удар — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Чим була особлива атака Росії 7 жовтня

Олег Жданов каже, що російська атака могла бути своєрідним кривавим "подарунком" Володимиру Путіну на день народження. Він зазначив, що Росія витримала місячну паузу між масованими ударами та накопичила те, що могла підготувати для нового удару.

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"Вони люблять робити такі криваві подарунки. Тому, скоріш за все, це було підтягнуто під сьогоднішню дату — саме завдавання. Тому що місяць вже як був останній, 8 вересня. І тепер вони зібралися з тим, що змогли підняти у повітря, з тим, що змогли накопичити на пускових установках. Вони сьогодні намагалися викласти на ґрунт, як кажуть військові, і таким чином завдати максимального ураження", — сказав Олег Жданов.

Влучання у житлові будинки, за словами експерта, не є новим явищем під час російських атак по Україні. Жданов назвав це терором цивільного населення.

"Стосовно того, що влучання в житлові будинки — так це не новина для нас, що в будь-якому місці України вони намагаються влучити зокрема й в житлові квартали, житлові будинки. Це не перший випадок такого характеру. В цьому епізоді це в чистому вигляді терор цивільного населення стосовно примушення нас до капітуляції", — зазначив військовий експерт.

Він також згадав спроби підняти в Україні хвилю щодо необхідності думати про капітуляцію.

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"Тим більше, що бачите — були спроби підняти хвилю тут всередині України, що час подумати про цей процес", — сказав Олег Жданов.

Куди Росія цілила ракетами

Жданов зазначив, що балістичні ракети переважно спрямували на Київ та Київську область, тоді як крилаті ракети розподілили між іншими містами України.

"А взагалі, бачите — на столицю України, на Київ і Київську область балістика здебільшого пішла, а крилаті ракети вони розподілили. Особливість в тому, що вони розподілили по інших містах України, де більш слабка протиповітряна оборона з нашого боку", — пояснив військовий експерт.

За його словами, цього разу в атаці фактично не брали участі Ту-95. Основну роль у застосуванні крилатих ракет Х-101 відіграли Ту-160.

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"І в цьому нальоті фактично не брали участі Ту-95, переважно Ту-160 несли нам ці крилаті Х-101", — зазначив Олег Жданов.

Ще однією особливістю атаки експерт назвав відсутність пусків "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

"І знову-таки ми не бачимо пусків "Калібрів" з акваторії Чорного моря — це для нас добра новина, фактично ми на Чорному морі більшість пускових "Калібрів" вивели з ладу", — сказав військовий експерт.

Чи використала Росія весь запас ракет

Олег Жданов каже, що РФ ще має запас для нових масованих атак.

"Я думаю, що повторити можуть, бо вони накопичували цілий місяць і загалом у них є запас як мінімум на 2-3 такі удари", — розповів Олег Жданов.

За оцінкою експерта, для підготовки нового удару Росії може знадобитися лише кілька днів.

"Інтервал для підготовки повторного удару десь 3-4 доби", — попередив військовий експерт.

Наскільки ефективно Україна відбила атаку

За офіційними даними Повітряних сил, у ніч проти 7 жовтня, починаючи від 18:00 6 жовтня, Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами "Циркон" та "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М", С-400 та KN-23, 48 крилатими ракетами Х-101, "Іскандер-К", "Калібр", а також 130 ударними безпілотниками Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія".

Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 161 ціль: п'ять балістичних ракет, 39 крилатих ракет та 117 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків на п'яти локаціях.

Олег Жданов зазначив, що повною мірою оцінити ефективність роботи української ППО складно, оскільки не всі необхідні партії боєприпасів для систем протиповітряної оборони прибули ло України.

"Не зовсім є чим, тим, що на сьогодні не всі ті партії для систем протиповітряної оборони прибули до України — оце проблема. Ми, скажімо так, трошки не встигли підготуватися саме через логістику від наших партнерів", — пояснив Олег Жданов і додав, що Україна чекає на прибуття допомоги.

Також, за словами Жданова, питання можуть виникати щодо закупівель боєприпасів для F-16 та шестиствольних гармат "Вулкан".

"Тут питання може виникнути до командувача Повітряних сил. Чому закінчились боєприпаси для F-16, для гармат "Вулкан" шестиствольних, хоча це найбільш поширений в світі вид боєприпасів", — сказав військовий експерт.

Експерт також зазначив, що питання можуть виникати саме до закупівель. Водночас він вважає, що загалом можливості для відбиття атаки були, але не в тому обсязі, в якому українські сили могли б діяти за наявності всіх необхідних боєприпасів.

Росія почала осінню кампанію проти енергетики

За словами Жданова, Росія вже почала осінню кампанію зі спроби знищення української енергетики та цивільної інфраструктури. Тому, на його думку, надалі можна очікувати повторних ударів по енергетичних об'єктах.

"Так, вони почали осінню кампанію щодо знищення нашої енергетики і цивільної інфраструктури. Так що в подальшому ми можемо очікувати повтору ударів саме по енергетичному об'єкту", — сказав військовий експерт.

Він зазначив, що російські війська обирають для ударів, зокрема, силову підстанцію в Київській області, яка пов'язує столицю з атомною електростанцією, а також теплові електростанції.

"Тим паче вони вибирають і силову підстанцію в Київській області, яка зв'язує столицю з атомною електростанцією, і теплові електростанції. Так що вони працюють, на жаль", — каже Олег Жданов.

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