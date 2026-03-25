Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні: Жданов розповів про нову тактику Путіна

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 24 березня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів запустила армія РФ по українських містах. Пошкодження зафіксовано в 11 областях. Через атаку загинули чотири людини, ще десятки, зокрема діти, дістали поранення.

Ворог продовжив атакувати і зранку, випустивши по Києву, Дніпру, Львову і Івано-Франківську понад 550 безпілотників. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, чим була особлива ця атака, куди цілився ворог, навіщо запускає дрони зранку та коли може завдати нового удару.

Росія випустила понад 900 «Шахедів» по Україні

Експерт пояснив, що масованість атаки не була випадковою — ворог накопичував ресурси і використав їх частинами. За його словами, нічний удар був спрямований насамперед на східні та південно-східні області України, тоді як Київ став об’єктом попередньої розвідки.

«Ні, вони просто накопичили таку кількість. І все, що вони недобрали вночі, вони вирішили добрати сьогодні у день. А саме місто Київ — нас обійшли, хоча сьогодні в першій половині ночі декілька „Шахедів“ літали над Києвом. І навіть наші військові повідомляли, що це, скоріш за все, „Гербери“, розвідники, які обстежують об’єкти на території Києва», — сказав Олег Жданов.

Він додав, що після цього атака була зосереджена на інших регіонах.

«Але потім атака була зосереджена по східних областях України, чи південно-східних — Запоріжжя, Дніпро, Полтава — і вони намагалися ракетами прорватися на захід України: Вінницька, Хмельницька область, Житомирська», — зазначив Олег Жданов.

РФ не використовувала балістику

Жданов звернув увагу на важливу деталь — під час атаки Росія не застосовувала балістичні ракети, що може свідчити про технічні чи логістичні проблеми.

«І зверніть увагу, що не було балістичних ракет, були тільки крилати ракети. Причому як комплекси „Іскандер“, крилата ракета, так і ракети повітряного базування Х-101», — зауважив Олег Жданов.

Експерт припустив, що ворог міг накопичити саме крилаті ракети і вирішив використати їх.

«Я думаю, що вони трошки піднакопили крилатих ракет і тому їх використали. А от з балістичними ракетами, мабуть, є певні проблеми», — пояснює Олег Жданов.

Він пояснив, що пускові установки для балістичних ракет мають обмежений ресурс і потребують ремонту після певної кількості запусків.

«Пускова має певну кількість пусків, після чого її треба відправляти на завод-виробник чи на спеціалізоване підприємство для регламентного ремонту і відновлення її працездатності», — зазначив Олег Жданов.

Також, за його словами, проблеми можуть бути і з виробництвом озброєння.

«Тому що „Кинджали“ давно вже не літають, а „Кинджал“ і „Іскандер-М“ — це дуже близькі ракети, різниця тільки в пускових установках», — сказав Олег Жданов.

Навіщо Росія атакує міста України зранку

Експерт вважає, що ранкові атаки — це частина нової тактики, спрямованої на максимальне виснаження системи оборони та «параліч» життя великих міст. За його словами, ворог спочатку проводить розвідку, а потім швидко програмує нові маршрути для ударних дронів.

«Я думаю, що зранку вони просто продовжують. І дивіться, судячи по картам, які публікують наші засоби масової інформації, то основна маса йде в напрямку Києва», — сказав Олег Жданов.

Він припустив, що головна мета — розтягнути атаку у часі.

«Чого вони не чекають ночі? Мабуть, задум такий, щоб розтягнути. Пам’ятаєте, ми з вами говорили про це, що вони вже не перший раз проводять денний удар з метою розтягнути сам напад на якомога більше часу», — зауважив Олег Жданов.

Жданов наголосив, що такі атаки можуть фактично паралізувати місто.

«Фактично зараз, якщо почнеться повітряний бій над Києвом, Київ „стане“. Люди підуть в укриття, підприємства зупиняться, заклади закриються, магазини закриються, всі будуть сидіти по укриттях. Місто паралізовано», — пояснює Олег Жданов.

Які об’єкти є першочерговими цілями РФ

На думку експерта, головною ціллю Росії залишається енергетична інфраструктура України. Він зазначив, що ворог активно проводить розвідку саме навколо енергетичних об’єктів і промислових зон.

«Я думаю, що енергетика. Вони не злізуть. Вони, бачите, навіть сьогодні вночі ця „Гербера“ кружляла над ТЕЦ-5, кружляли над промисловими зонами міста Києва і над центром Києва, на Печерську», — зазначив Олег Жданов.

За словами Жданова, енергосистема України залишається вразливою до точкових ударів.

«І вибити одну підстанцію, і далі сиплеться все автоматично. Потім треба балансувати систему для того, щоб це запустити. Тобто чому не продовжити бити, поки енергетика не ляже повністю», — сказав Олег Жданов.

Коли Росія може завдати наступного удару

Експерт припускає, що ворог здатен здійснювати масштабні атаки з інтервалом приблизно раз на тиждень.

«Я думаю, що раз на тиждень точно вони можуть такий наліт нам влаштовувати», — сказав Олег Жданов.

Він додав, що темп ударів залежить від наявності комплектуючих і можливостей виробництва.

«Тому що вони ж імпортозаміщення так і не зробили, і вони залежать від і західних партнерів, і азіатських партнерів, той самий Китай», — пояснює Олег Жданов.

За словами Жданова, Росія може намагатися підтримувати інтенсивність атак у межах одного-двох тижнів.

«Але бачимо, що накопичення і такий темп 7-14 днів вони можуть тримати. Тим більше, що зараз, дивіться, перерва була доволі велика, ми очікували на вихідні, а вони зараз розтягнули і намагаються влаштувати такий марафон в плані вогневого впливу на нашу країну», — зазначив Олег Жданов.

Ракетний удар 24 березня: статистика Повітряних сил

У ніч на 24 березня противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Усього протягом ночі зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31

392 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів. Близько 250 із них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на дев’яту ранку ППО збито або подавлено 390 цілей:

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

365 ворожих БпЛА різних типів

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 10 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Загалом протягом минулої доби застосовано більше 900 БпЛА починаючи з вечора 23 березня. Атака тривала більше 21 години. Основний напрямок удару — Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Дніпро, Одещина, прифронтові території. Основна ціль удару — цивільна інфраструктура.

