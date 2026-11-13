Росія завдала незвичного удару по Україні: Жданов попередив про небезпеку і наступну атаку

Олег Жданов / © ТСН

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Росія завдала масованого удару по Україні в ніч проти 13 листопада. Під ударом десятків ворожих безпілотників опинилися цивільні об’єкти у Рівному, Запоріжжі, Києві, Вінниці та Одесі. Є загиблі та поранені. Водночас через загрозу застосування балістичного озброєння повітряну тривогу оголошували навіть на Закарпатті.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, чим була особлива ця атака, куди цілився ворог, скільки ракет накопичила Росія та коли може завдати наступного удару.

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Чим була особлива російська атака по Україні

За словами Олега Жданова, Росія продовжує накопичувати та застосовувати ракети. Наразі дефіциту цього озброєння у ворога немає. Водночас ситуація з окремими типами ракет відрізняється.

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«З ракетами в них, на жаль, немає поки що дефіциту. Деякі вони, типу „Кинджал“, призупинили випуск на сьогоднішній день, і десь близько 50 є у них в запасах. Але ми не спостерігаємо. Я так розумію, з літаками проблема, з МіГ-31, із точністю самої ракети „Кинджал“. До речі, це єдина балістична ракета, яка могла долітати фактично до Закарпаття», — пояснив військовий експерт.

Він уточнив, що саме цим можна пояснити оголошення повітряної тривоги на Закарпатті, однак безпосередньої загрози застосування цієї ракети цієї ночі не було.

«Я маю на увазі, щодо питання, чому на Закарпатті теж оголосили тривогу. Але її загрози застосування не було. „Іскандери“ вони намагаються модернізувати, але поки що дальність 480 кілометрів не подолали. Більше таких ракет немає», — зазначив Жданов.

Куди цілила Росія під час масованої атаки

Основні цілі Росії не змінилися. Ворог продовжує атакувати українську енергетику, зокрема об’єкти у великих містах. Водночас удари по житлових кварталах у західних регіонах України мають на меті посіяти паніку серед цивільного населення.

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За словами Жданова, росіяни зрозуміли, що жителі центральних областей уже звикли до обстрілів, тому намагаються змінювати географію атак.

«Цілі не змінилися в Російській Федерації. Вони продовжують бити по нашій енергетиці. Це головне завдання. Плюс хочуть посіяти хаос і паніку. Вони зрозуміли, що тут, у центральних областях, ми вже, як той бойовий кінь, обстріляні. І у нас хаос і паніка не виникають. Тому вони просто продовжують намагатися вибити енергетику, особливо у великих містах. А от по житлових кварталах починають бити у західних регіонах України, аби там створити неможливі умови і посіяти хаос та паніку серед цивільного населення. Тому вони і переносять. І, на жаль, вони гнучкіше, ніж ми, реагують на реалії поля бою. В даному випадку — це повітряний простір України», — розповів військовий експерт.

Він також звернув увагу на зміну тактики застосування безпілотників. За його словами, Україна навчилася ефективніше боротися з реактивними «Шахедами», тому Росія почала використовувати інші засоби ураження.

«Я маю на увазі те, що вони зрозуміли, що з реактивними цими „Шахедами“ ми більш-менш навчилися боротися. І якщо йдуть реактивні, то відсоток збиття вже дотягує до 80, а іноді і більше. Вони перейшли на мінікрилаті ракети — „Бандеролі“. І сьогодні це було видно. „Бандеролі“ пішли, і вони пішли вздовж кордону з Білоруссю. Це говорить, скоріш за все, про те, що ретранслятори працюють», — сказав Жданов.

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Експерт зауважив, що наразі не бачить відповідної реакції України на роботу цих ретрансляторів, хоча президент обіцяв реагувати на таку загрозу.

За словами Жданова, російські безпілотники вже використовують відпрацьований маршрут через північні області України.

«А судячи з того, що вони вже, скажімо так, не просто протоптали стежку, а зробили транзитну трасу через північ Київської області і далі на Житомирську, на Рівненську і туди Вінниця, Хмельницький. Тобто дрони фактично, ми знаємо, де вони йдуть, але чомусь не перекриваємо ні систему управління, яка, скоріш за все, супроводжує ці дрони, і тоді РЕБ не така ефективна стає наша. І не перекриваємо її вогневими засобами на сьогоднішній день. Так що в цьому наша проблема. А цілі залишаються ті самі: населення України, ми з вами, і енергетичні об’єкти», — пояснив військовий експерт.

Він додав, що Росія фактично змінила пріоритети у виборі цілей. Наразі це енергетика.

Окремо Жданов згадав про удар по Інституту ортопедії, де перебувають люди з травмами та обмеженою рухливістю.

«Ну от як сьогодні Інститут ортопедії — це взагалі просто в голові не вкладається, тому що там люди з травмами лежать, які або не можуть рухатися, або обмежені в русі. І знаючи, що це ж інститут ще з радянських часів. До речі, він у Радянському Союзі був один із найвідоміших. До Києва лікуватися їхали спортсмени після травм, отриманих на змаганнях чи на тренуваннях. І вони по ньому вдарили», — наголосив військовий експерт.

Скільки ракет і дронів накопичила Росія

Жданов також звернув увагу на те, що російська армія змінює підхід до виробництва та застосування безпілотників. Зокрема, про характер підготовки до атак можуть свідчити дати виготовлення знайдених уламків.

За його словами, на місці удару по Інституту ортопедії виявили уламок безпілотника, виготовленого на початку листопада 2026 року.

«Вони звичайні „Герань-2“ накопичували і розгорнули величезне виробництво. Там і Єлабуга, і Іжевськ підключився до цього, потім Тула підключилася. Три заводи як мінімум працювали. І вони мали можливість і наносити удари, і мали можливість накопичувати. У нас, пам’ятаєте, 700, 800 і півтори тисячі за добу була кількість дронів. То зараз вони міняють, переорієнтовують своє виробництво на реактивні. І на ці „Бандеролі“. І вони працюють із коліс. Вони поступово або створюють нові лінії виробництва, от як Єлабуга, там же ж нові цехи піднімають. І випуск почався одразу на фронт», — каже Олег Жданов.

Тобто, за словами військового експерта, ніякого накопичення немає.

«Вони хочуть якомога більше атакувати саме реактивними і такими, як мінікрилатими ракетами, типу „Бандеролі“. Тому ми будемо спостерігати, постійно спостерігати, що дата випуску — ось два тижні минуло, і ракета вже прилетіла в об’єкт на території України», — пояснив Жданов.

Коли Росія може завдати наступного удару

Точно спрогнозувати, коли Росія здійснить наступну атаку, наразі неможливо. Особливо це стосується ударів безпілотниками, адже російська армія має кілька майданчиків для їхнього запуску.

За словами військового експерта, йдеться приблизно про 8–9 дронопортів на окупованих територіях і в Росії вздовж українського кордону.

«Ні, на жаль, ми не можемо прогнозувати. Особливо по дронах. Це взагалі непрогнозована ситуація. Тому що, якщо подивитися, десь приблизно 8–9 дронопортів сьогодні сформовано на території окупованих і на території Росії вздовж нашого кордону. Так, ми приблизно знаємо, де вони знаходяться. Але Росія там будує бетонні укриття, в яких вони зберігають і приводять в остаточно готовий вид ці дрони для запуску. Принаймні там монтується головна бойова частина, вона йде окремо, щоб убезпечити себе. Так росіяни роблять», — розповів Жданов.

Він пояснив, що Україна може знати координати таких сховищ, однак знищити їх наразі складно через відсутність необхідного озброєння. Крім того, російські пускові установки є мобільними, що ускладнює визначення місця запуску.

«Дістати до цих бетонних сховищ… ми, можливо, і знаємо їхні координати, але дістати до цих бетонних сховищ може тільки балістична ракета, чого в нас немає. А пускові установки — вони або мобільні на вантажівках, а вона може пересуватися вправо-вліво до п’яти-десяти кілометрів. Вгадати, звідки буде пуск, неможливо. Плюс, знову ж таки, найшвидша реакція у відповідь. Допустимо, засікли ми — йде катапульта, вистрілює п’ять дронів. Поки вона вистрілить, у нас є п’ять-десять хвилин. За такий час може прилетіти тільки балістична ракета. Знову, у нас балістики немає. Тому, на жаль, ми можемо спостерігати. За допомогою партнерів, слава Богу, ми можемо хоч засікати, звідки і скільки запущено. Але уразити нам на сьогоднішній день немає чим», — пояснив військовий експерт.

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