- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1864
- Час на прочитання
- 4 хв
Росія завдала потужного удару по Україні: Жданов назвав наступну ціль Путіна
Які цілі переслідував кремлівський диктатор Володимир Путін, куди летіли російські ракети, скільки їх накопичено в Росії та коли армія РФ може повторити такий удар.
Російська армія 9 січня завдала масованого ракетного удару по Києву, а також атакувала Львівську область міжконтинентальною балістичною ракетою, ймовірно, так званим «Орєшніком«.
Які цілі переслідував кремлівський диктатор Володимир Путін, куди летіли російські ракети, скільки їх накопичено в Росії та коли армія РФ може повторити такий удар — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
Ракетний удар по Києву 9 січня
Коментуючи масований обстріл столиці, Олег Жданов наголосив, що головна мета Росії залишається незмінною — залякування цивільного населення.
«Ну дивіться, давайте по самому нальоту. Мета та сама у Путіна залишилась — залякування. І саме тому було багато випадків влучання в будинки. Бачите, як вони їх програмують? „Шахед“ прилітає і починає кружляти в районі щільної житлової забудови», — каже Олег Жданов.
Він зазначив, що можливе застосування касетної балістики свідчить про чергове навмисне ураження мирних мешканців:
«Якщо підтвердиться факт, що балістика була в касетному варіанті, для чого касета? Касета існує для ураження відкрито розташованої живої сили противника і неброньованої техніки. Тобто це було спрямовано на цивільне населення».
За словами експерта, основний удар було спрямовано саме по енергосистемі столиці.
«Більша частина балістичних ракет, наскільки я розумію, і ракети, і частина „шахедів“ були направлені на енергосистему Києва. І удар був по самому Києву», — каже експерт.
Жданов пов’язує цю атаку з міжнародними політичними процесами:
«Це, на мій погляд, це відповідь Путіна на той план, який погодили в Парижі напередодні. Ми, до речі, з вами про це і говорили. Як тільки план буде погоджений, і там буквально на днях його повинні передати в Вашингтон, от Путін нам і зробив таку помсту стосовно того, що ми не його планом обговорюємо 28 пунктів, а свій план пишемо разом з Європою».
Навіщо Росія вдарила «Орєшніком» по Львову
Окремо військовий експерт прокоментував удар по Львівській області, зазначивши, що він був спрямований насамперед на країни НАТО:
«Що стосується „Орєшніка“, так це те ж саме, тільки для НАТО. І я думаю, що ціль для „Орєшника“, якщо це дійсно був він, то ціль була обрана виключно для демонстрації можливостей на кордоні НАТО і України».
За його словами, цей пуск мали зафіксувати системи протиракетної оборони Альянсу.
«І таким чином Львівська область, Польща якраз спостерігали цей удар. І система протиракетної оборони НАТО повинна була засікти цю ракету і відповідно передати всі дані стосовно того, що в Росії є балістичні ракети, які можуть долетіти і на країни НАТО на Європейському континенті», — пояснює Олег Жданов,
Що таке «Орєшнік»
Жданов пояснив, що «Орєшнік» є складною ракетною системою, створеною з урахуванням обмежень міжнародних договорів.
«Це дуже хитра система, це комплекс „Рубіж“. Це міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності, але росіяни дуже хитро зробили. Середня дальність закінчується на п’яти з половиною тисячах кілометрів, а вони зробили ракету на шість тисяч кілометрів», — каже Олег Жданов.
Він додав, що ракета має роздільну головну частину:
«У неї розділяюча головна частина, яка складається, як правило, з шести суб елементів. На відео зі Львова приблизно приблизно шість цих елементів і летіть, і шість вибухів почули місцеві мешканці.
Яких руйнувань може завдати «Орєшнік»
Навіть без ядерного заряду така ракета становить серйозну загрозу, каже Олег Жданов:
«Дуже великих руйнувань, тому що швидкість дуже велика і при такій швидкості маса зростає багатократно. І удар такою залізною болванкою на такій швидкості можна порівняти з тонною вибухівки».
Скільки ракет накопичила Росія
За словами експерта, РФ має значні запаси ракет і здатна повторити атаку у будь-який момент.
«Запас, який не знижується, складає десь приблизно 900 тисяч ракет різних типів. Так що я думаю, що є в них можливості повторити», — каже Олег Жданов.
Коли можливий наступний масований удар
Жданов наголосив, що Путін зазвичай прив’язує удари до політичних подій: «Зараз наступна політична подія — погодження цього плану з Дональдом Трампом і передача його в Москву. От вам привід для того, щоб Путін міг нанести масований комбінований удар».
Він також не виключає повторних атак для продовження тиску:
«Для того, щоб дійсно „погасити“ Київ і зробити тут блекаут, повний блекаут».
Чи здатна ППО України відбити нові атаки
На думку експерта, Україна має ресурси для захисту, але існують технічні труднощі:
«Я думаю, що ми маємо ще засоби, щоб відбитися хоч завтра. У нас проблема зі щільністю. Неможливо вгадати точно той маршрут, де буде летіти ракета».
Він підсумував, що українська ППО здатна відбивати подібні удари, але якщо цілі потрапляють у зону ураження.
«Оце головна проблема», — каже Олег Жданов.