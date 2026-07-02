Росія зберегла запас ракет та "Шахедів": Жданов попередив про нову загрозу після кривавого удару по Києву

Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 2 липня, як і прогнозували моніторингові канали та військові експерти, Росія завдала по Україні масованого комбінованого ракетно-дронового удару. Основною ціллю ворога стала столиця. Станом на зараз у Києві відомо про 20 загиблих. Ще 85 людей дістали поранення. Ця атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни.

Втім, як вважають експерти, Росія, ймовірно, не використала весь накопичений арсенал, який встигла підготувати за тривалу паузу між масштабними ударами.

Чим була особлива ця атака, чому українській ППО було складніше відбивати напад, які об'єкти були головними цілями росіян та чи може ворог найближчим часом повторити масований удар — в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Війна в Україні: Росія змінила тактику

За словами Олега Жданова, ключовою особливістю нічної атаки стало масове застосування саме реактивних дронів-камікадзе.

Він пояснює, що українські мобільні вогневі групи, які оснащені стрілецькою зброєю та гарматами, виявилися малоефективними проти таких безпілотників.

“Фактично всі “Шахеди”, які летіли цієї ночі, були реактивними. На жаль, у нас є проблема із засобами боротьби саме з такими дронами. Коли працювала стрілецька зброя, дрон просто пролітав далі”, - каже Жданов.

Саме тому, за його словами, українські сили були змушені активно використовувати дорогі ракети зенітних комплексів для знищення реактивних безпілотників.

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Росія намагалася виснажити українську ППО

На думку Олега Жданова, російські війська свідомо застосували тактику виснаження української протиповітряної оборони. Спочатку окупанти завдали групового удару балістичними ракетами по Києву, після чого майже дві години запускали ракети невеликими групами з інтервалами приблизно 10–15 хвилин.

“Вони фактично розтягнули ракетний удар у часі, щоб максимально виснажити наші зенітно-ракетні комплекси”, — пояснив експерт.

Після цього до столиці полетіли крилаті ракети. За словами Жданова, перша та друга хвилі ракет змогли зайти до Києва.

Водночас він наголосив, що українська авіація успішно перехопила першу групу ракет “Калібр”, які запускалися з акваторії Чорного моря.

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“Завдяки нашим льотчикам перша група “Калібрів” фактично перестала існувати ще над півднем України. Але друга група, на жаль, дісталася Києва практично без перешкод”, — сказав він.

Ракетний удар по Україні 2 липня: чому так багато жертв

Олег Жданов звертає увагу, що цього разу кількість ударів по житлових кварталах була надзвичайно великою. За його словами, головними цілями росіян традиційно залишалися об'єкти критичної інфраструктури.

“Фактично були атаковані всі ТЕЦ Києва. Також вони намагалися бити по Бортницькій станції аерації та інших об'єктах, які вважають ключовими. Але цього разу було дуже багато влучань саме в житлові будинки. Саме тому така велика кількість загиблих і поранених”, — каже військовий експерт.

Чи може Росія повторити масований удар

Олег Жданов вважає, що технічно Росія вже зараз здатна повторити аналогічну атаку. За його оцінкою, якщо окупанти запустили близько 500 безпілотників, то приблизно стільки ж вони ще можуть мати у резерві.

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“Якщо було використано близько 500 “Шахедів”, то, думаю, мінімум стільки ж у них ще є в запасі”, — каже він.

Щодо ракет, Олег Жданов також не бачить ознак повного виснаження російських запасів.

“З того, що повідомлялося про готовність стратегічної авіації, вони задіяли трохи більше половини бомбардувальників. Тому технічна можливість повторити удар у них є. Чи зроблять вони це — сказати може лише наша розвідка”, — каже Олег Жданов.

Нова тактика запуску дронів

Військовий експерт також звернув увагу на ще одну особливість нічної атаки. За його словами, цього разу росіяни відмовилися від масових одночасних запусків великих груп “Шахедів”. Натомість дрони запускалися невеликими партіями практично всю ніч.

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“Вони не летіли великими групами по 20–30 одиниць, як було раніше. Дрони йшли один за одним, чередою”, — пояснює Олег Жданов.

На його думку, це може свідчити про використання нової системи керування із застосуванням модемів зв'язку, що дозволяє операторам підтримувати контроль над безпілотниками.

Крім того, така схема дала можливість дронам обходити Київ із різних напрямків і майже одночасно заходити на цілі, ускладнюючи роботу української ППО.

Росія могла переорієнтувати виробництво на реактивні дрони

Олег Жданов не виключає, що російський Генштаб міг тимчасово зробити ставку саме на виробництво реактивних “Шахедів”.

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“Вони прекрасно розуміють, що зараз у нас є прогалина у боротьбі саме з реактивними безпілотниками. Тому цілком могли перекинути основні виробничі потужності саме на них”, — вважає експерт.

Втім, він не відкидає, що під час наступних атак Росія може знову масово застосовувати й звичайні “Шахеди”, які також продовжують вироблятися та накопичуватися.

Україні потрібні нові засоби боротьби

Олег Жданов додає, що Україна має якнайшвидше посилити захист від реактивних дронів разом із міжнародними партнерами.

“Для мене стало несподіванкою, що Росія змогла накопичити таку кількість реактивних “Шахедів”. Принаймні в нашому регіоні я не чув жодного звичайного безпілотника — усі були реактивними, їх легко відрізнити за звуком двигуна”, — каже експерт.

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На його думку, Україні необхідно терміново отримувати від партнерів переносні зенітно-ракетні комплекси для мобільних вогневих груп, навчати операторів працювати з ними, а також посилювати систему ППО комплексами ближнього радіуса дії.

“Фактично зараз потрібно будувати захист саме від дронів-ракет”, — каже Олег Жданов.

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