Олег Жданов / © ТСН

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Російська армія поступово розширює зону застосування FPV-дронів, використовуючи їх не лише поблизу лінії фронту, а й для ударів по цілях у глибокому тилу. Останнім часом такі безпілотники фіксують на трасі Дніпро — Кривий Ріг, а мешканці Запоріжжя вже кілька місяців регулярно повідомляють про атаки FPV-дронів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив ТСН.ua, завдяки чому окупанти змогли збільшити радіус їх застосування та чи можуть у перспективі під загрозою опинитися великі українські міста.

FPV-дрони вже долітають до тилових районів

Росіяни дедалі активніше використовують FPV-дрони далеко від передової. Одним із підтверджень цього стали удари по автодорозі між Дніпром і Кривим Рогом. Під час однієї з атак був пошкоджений вантажний автомобіль мережі «АТБ».

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Не менш напруженою залишається ситуація і в Запоріжжі. За офіційною інформацією, місто вже кілька місяців потерпає від атак таких безпілотників. Місцеві жителі розповіли ТСН.ua про випадок, коли працівниця однієї зі шкіл дивом уникла загибелі. Дрон переслідував її дорогою на роботу, однак жінка встигла забігти до будівлі навчального закладу, що й урятувало їй життя.

За словами експертів, для подібних атак російські військові, ймовірно, використовують так звані «дрони-матки», які доставляють FPV-дрони ближче до потенційної цілі.

Як працює «дрон-матка»

Як пояснює військовий експерт Олег Жданов, «дрон-матка» є великим безпілотником, який переносить на собі кілька FPV-дронів.

«Оператор через цей великий дрон дає команду на зліт FPV-дрона, а далі керує ним через „матку“, яка перебуває в повітрі та працює як ретранслятор. Великий дрон може кружляти над районом, а маленькі FPV-дрони — шукати й атакувати цілі», — розповів він.

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За словами експерта, великий безпілотник оснащений mesh-модемом, який передає сигнал від оператора до FPV-дронів, дозволяючи керувати ними на значній відстані.

Водночас Жданов зазначає, що окупанти вже почали інтегрувати в такі безпілотники окремі елементи машинного зору.

«Поки що це трапляється рідко, але вже є факти, коли FPV-дрон має вбудований машинний зір, який ми називаємо штучним інтелектом. Якщо дрон знаходить ціль, він може атакувати її самостійно», — каже він.

За рахунок чого Росія збільшила дальність польоту

Експерт пояснює, що головну роль у збільшенні дальності відіграють спеціальні ретранслятори, які окупанти встановлюють на безпечній відстані від фронту.

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«Ретранслятори можуть забезпечувати керування базовим дроном на відстані до 200 кілометрів. Потім ще приблизно на 10–20 кілометрів від нього може відлетіти FPV-дрон для пошуку та ураження цілі. Тобто глибина застосування виходить доволі великою», — зазначає він.

За словами Жданова, такі станції росіяни намагаються розміщувати приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

«Вони постійно працюють у режимі прийому-передавання, тому їх доволі легко виявити. Саме тому росіяни виносять такі станції за межі досяжності основних бойових дронів», — пояснив експерт.

Чи загрожує це Києву, Дніпру та іншим містам

На думку Олега Жданова, з технічного погляду російські війська вже здатні суттєво збільшити глибину ударів FPV-дронами.

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«Загалом вони можуть діставати навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10–20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною», — зазначив він.

Втім, наголошує експерт, наразі йдеться лише про технічну можливість. Для масштабного застосування таких комплексів Росії необхідно налагодити їх масове виробництво та підготувати достатню кількість операторів.

«Масове застосування можливе, якщо ці дрони будуть виготовлені в достатній кількості та поставлені до військ. Крім того, потрібні навчені оператори, адже керувати таким комплексом значно складніше. Але противник постійно навчається і прагне розширювати такі можливості», — сказав Жданов.

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