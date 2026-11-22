Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

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Російські атаки по західних областях України можуть стати ще інтенсивнішими та агресивнішими. Найбільша небезпека, за прогнозом екстрасенса, загрожує об’єктам інфраструктури. Він також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги та бути готовими до блекаутів.

Такий прогноз дав екстрасенс Роман Завидовський на своєму TikTok-каналі.

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Чи посиляться російські атаки по західних областях України

За словами Завидовського, останнім часом російські атаки по західних регіонах України стали інтенсивнішими. Він згадав про повітряні загрози для Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.

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Екстрасенс нагадав, що ще приблизно місяць тому робив прогноз щодо регіонів, які можуть частіше опинятися під російськими ударами. Тоді він припускав, що з часом захід України може зазнавати інтенсивніших атак, ніж центральні та східні області.

«Настане момент, коли атаки по заходу України можуть стати інтенсивнішими, ніж навіть по центру чи по сходу», — заявив Роман Завидовський.

Він також звернув увагу, що до західних областей переїжджає багато українців із Києва, східних та інших регіонів країни, сподіваючись знайти там спокійніше місце для життя та відновлення після обстрілів.

Однак, на думку екстрасенса, повністю безпечного місця в Україні немає.

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«Немає такого поняття, як безпека, що скрізь може прилетіти, навіть в Карпатах, навіть в Ужгороді може статися величезний теракт», — сказав він.

Які об’єкти можуть постраждати від ударів

Завидовський вирішив подивитися на картах, якою буде ситуація із російськими атаками по західних регіонах до кінця року. Для цього він використав карти Таро та циганську колоду.

За його словами, серед карт Таро випали Вісімка жезлів, Туз пентаклів і П’ятірка пентаклів. Екстрасенс пов’язав їх із затримками, провокаціями, фінансовими втратами та руйнуваннями.

Особливу увагу він звернув на поєднання карт великих грошей і бідності, яке, за його трактуванням, може свідчити про серйозні втрати.

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«Це говорить про те, що атаки саме по західних регіонах також можуть бути дуже жорсткими, дуже інтенсивними, і найбільше може постраждати саме об’єкти інфраструктури, в першу чергу, майте це на увазі», — зазначив Завидовський.

На циганській колоді йому випали карти сюрпризу, закоханої та дворянина. Екстрасенс зауважив, що цей розклад виглядає дещо спокійнішим, однак загальна картина все одно містить карти фінансових втрат і розорення.

За його прогнозом, атаки по західних областях триватимуть і можуть бути сильними та агресивними.

Екстрасенс закликав українців готуватися до блекаутів

Окремо Завидовський звернув увагу на можливі проблеми з електропостачанням. Він закликав українців заздалегідь подбати про необхідні речі та тримати електронні пристрої зарядженими.

«Будьте обережні, не ігноруйте повітряні тривоги ні в якому випадку», — наголосив екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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