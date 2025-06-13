Росія зібралася наступати на Київ? : Жданов пояснив, чи є загроза

Олег Жданов / © ТСН

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Росія може почати новий наступ на Київ під прикриттям військових навчань у Білорусі, які заплановані восени 2025 року. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін. За словами військового, армія РФ спробує відтягнути Збройні сили України на північ для боїв під Рівним, Житомиром та Черніговом.

Коли російська армія може піти у наступ, чи має сили та засоби для цього та чи є загроза для Києва — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що відомо про навчання Росії в Білорусі

Спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» дійсно заплановані на середину вересня 2025 року. Втім, за словами Олега Жданова, сил та засобів для наступу на Київ немає.

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«Питання, чим вони будуть наступати? Ту дивізію, яку вони зможуть виділити для проведення навчань в Білорусі, або білоруська армія. Я не думаю, що білоруська армія сьогодні готова йти у війну проти нас. Всіх, хто хотів воювати в білоруській армії, Лукашенко дозволив росіянам завербувати і підписати контракт. Вони позабирали. Скільки років вони вже там „пасуться“ в тій білоруській армії. Тому я не знаю, навіщо так розганяють ці страшилки. Можливо, хтось думає, що таким чином ми загітуємо більшу частину населення за піти завтра в ТЦК і підписати контракт із Збройними силами України», — каже Олег Жданов.

Чи можливий наступ

Він підкреслив, що наразі в РФ немає таких сил, щоб піти у наступ. Водночас, за його словами, північний кордон добре захищений.

«По Сумській області є багато питань стосовно фортифікаційних споруд і лінії оборони. Сподіваюся, що в Житомирській, Рівенській, Київській і Волинській областях там набагато ліпше, ніж в Сумській побудували оборону. Генерал Наєв доповідав нам, що півмільйона мін встановили. А так я на сьогоднішній день не бачу загрози», — каже експерт.

Олег Жданов нагадав, що Росія і Білорусь також зменшили кількість учасників у навчаннях та перенесли заходи вглиб країни.

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«Коли вони оголосили навчання, Захід там дуже так оживився, і Лукашенко через міністра оборони зробив декілька тижнів тому заяву про те, що щоб не нагнітати обстановку, вони зменшили кількість учасників навчань до 30 тисяч. Це перше. І друге, що вони переносять основні заходи навчань вглиб країни. Тобто вони будуть не на полігонах прикордонні з країнами Балтії і Польщі, а десь всередині країни, під Мінськом, чи де вони там будуть воювати», — каже Олег Жданов.

Чи є загроза для Києва

За його словами, розмови про те, що російська армія наступає не на Сумщину, а прямує до столиці, і фронт зараз уже знову за 300 км від Києва — це нагнітання обстановки, яке не відповідає дійсності.

«Подивіться на Донбас. Скільки вони йдуть відстань в декілька кілометрів до Дніпропетровської області? Це те ж саме. Незрозуміло, чим іти 300 кілометрів? Треба десь півмільйонне угруповання глибокоешолоноване з накопиченням матеріальних запасів, з побудовою логістики. І найголовніше — з прикриттям з повітря і великою кількість ракетних військ і авіації», — каже Олег Жданов.

За його словами, в Росії сьогодні немає такої армії. Натомість ворог перекидає бригади між Курськом і Донбасом, а Курск посилює за рахунок частин і підрозділів з Херсонської області і з Криму.

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«Іде така перетасовка колоди з метою якось утримати баланс сил для здійснення наступальних дій в межах тих оперативних напрямків, яких вони сьогодні наступають. Ну давайте будемо об’єктивними. А якщо слухати такі заяви, то треба брати простирадло і йти на кладовище», — каже Олег Жданов.

Раніше військовий експерт Роман Світан попередив про небезпеку від «Шахедів». За його словами, рівень загрози зрівнявся з ракетним.