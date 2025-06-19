Росія виготовила новий «Шахед» для війни з Україною / © ТСН

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Обстріли та атаки по Україні, і відповідно, війна Росії проти України виходять на новий рівень — вчора українські військові вперше виявили «Шахед», який містив ще більш удосконалене обладнання та, відповідно, представляв для України збільшену загрозу. Більшість його компонентів, як і в минулому, схожі на іранські.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua військовий фахівець в сфері радіотехнологій, якого називають головним дослідником «Шахедів», Сергій Флеш, перший з саме таких дронів було знешкоджено над повітряним простором Сумської області. Цей БПЛА містив камеру, систему прямого радіоуправління з РФ і модуль штучного інтелекту (машинний зір).

За словами Флеша, про розробку такого «Шахеда» було відомо давно, але перше застосування зафіксовано тільки зараз.

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«Радіомодем дозволяе керувати Шахедом на відстані до 150 кілометрів від кордонів росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі», — написав в соцмережі Сергій Флеш.

Безпосередньо у коментарі нам військовий додав наступне: «Шахед» має можливість в онлайн-режимі керуватись оператором. Останній може в ручному режимі завезти «Шахед» та бачити картинку за допомогою камери».

Так виглядає частина нового дрона

За словами військового, такий «Шахед» може, наприклад, літати вздовж кордону та обирати цілі. Також може атакувати динамічні цілі.

«Якщо раніше «Шахеди» працювали тільки по статичним цілям, то тепер можуть літати, наприклад, над трасою та шукати техніку, щоб атакувати її. Під керуванням оператора «Шахед» може вдарити більш точково. Тобто можно порівняти з FPV-дроном, тільки великого розміру», — уточнює Сергій Флеш.

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Та продовжує: «Щодо машинного зору. Машинний зір — це можливість комп’ютера бачити цілі, «захоплювати» їх. Машинний зір — це найпростіший принцип штучного інтелекту. Наприклад, на камері оператор відмітить точку, а машинний зір буде її утримувати. Тобто коли летить дрон, оператор показує йому квадратиком ціль внизу, далі машинний зір розпізнає цю ціль, утримує для того, щоб атакувати. Це саме просте — уміння комп’ютером розпізнавати цілі».

За словами військового, наступний етап — це так звані нейромережі.

«Це коли є машинний зір, коли ком’ютер може бачити, але в нього закладають ще інформацію про моделі, щоб він міг розпізнавати їх. Наприклад, так виглядає машина, а так виглядає танк, а так виглядає людина. Для цього комп’ютеру «згодовують» декілька сотень зображень», — каже Флеш.

Чи зможемо ми знищувати такі «Шахеди»

На це питання військовий відповідає так: «Їх не дуже багато зараз, але ми абсолютно не знаємо, скільки їх буде у майбутньому. Росіяни хотіли запустити таку концепцію ще взимку-навесні. По розвідувальним каналах до нас надходила така інформація».

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За словами фахівця, росіяни розуміють те, що «Шахед» не літає на великі відстані, вони хотіли ним атакувати прифронтову інфраструктуру.

«Так як цей «Шахед» на радіокеруванні, ми отримуємо можливість впливати на нього засобами РЕБ. Їх нам треба багато, тому як ми не розуміємо, де такі «Шахеди» можуть залетіти. Але Росія теж буде цьому протидіяти», — каже Флеш.

До цього він додає, що такий «Шахед» може літати на великих на великих та малих висотах.

Крім того, військовий наводить приклад, коли БПЛА іншого типу, «Орлан», досліджував ситуація в Миргороді, а ретранслятором для нього був інший «Орлан», на території Сумщини.

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«Якщо у росіян є рішення того, що один «Шахед» буде у повітрі, а інший ретранслятором, то в такому випадку такий БПЛА може подолати і 300, і 400 км. Зараз досліджуємо «Шахед», щоб зрозуміти, які частоти використовують росіяни», — резюмує експерт.

Раніше повідомлялось про те, що жителі багатоповерхівки на Дарниці, куди влетів «Шахед», розповіли про обстріл.

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