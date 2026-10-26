Росія змінила стратегію ударів по Україні: Корецький розкрив, на що націлюється ворог

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час участі у Київському міжнародному економічному форумі / © Телеграм-канал Сергія Корецького

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Росія змінила стратегію та інтенсифікувала удари по українській інфраструктурі й бізнесу. Головна мета ворога — виснажити економіку України та підірвати ментальне здоров’я громадян для більшої «гнучкості» держави на переговорах.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час участі у Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент ТСН.

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2147 атак на енергетику України від липня

Очільник уряду зазначив, що від 16 липня фактично не було жодного дня без російських ударів по українській інфраструктурі.

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«Тільки на енергетику було 2147 атак з 16 липня. Тобто не було жодного дня, коли не було хоча б одного влучання або масованих атак по інфраструктурі», — сказав прем’єр.

Він наголосив, що наразі йдеться не лише про енергетику, а й про українську економіку загалом.

РФ змінила стратегію атак по Україні — Корецький назвав ціль

«Безумовно, є чітке уявлення, що Росія змінила свою і тактику, і стратегію, і зараз інтенсифікувала удари по економіці. Дуже зрозумілим є їхня ціль — це виснажити економіку, зруйнувати, зруйнувати як фінансове, так і психологічне, ментальне здоров’я українців для того, щоби Україна була більш гнучка, скажімо так, в процесі тих чи інших переговорів», — розповів Корецький.

За його словами, розуміння такої тактики Росії має спонукати Україну формувати відповідну стратегію протидії. Йдеться, зокрема, про пошук способів ефективно реагувати на удари та терористичні атаки.

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Збитки для економіки України через атаки

Водночас очільник уряду повідомив про значні економічні наслідки російських атак. За його оцінками, наразі збитки перевищують 7,7 млрд дол. Крім того, було знищено або пошкоджено понад 1 млн кв. м нерухомості. Корецький уточнив, що оцінка збитків охоплює як державний, так і приватний сектори. Значних руйнувань, за його словами, зазнали енергетика, металургійні підприємства, логістична та переробна галузі, ритейл та інші сфери.

Також через російські атаки суттєво скоротилися можливості зернового коридору та Чорного моря щодо забезпечення експортних потоків українських товарів.

«Зважаючи на ці збитки, зважаючи на удари, ми бачимо вже, що до кінця року державний бюджет недовиконає свої плани, свої прогнози близько на 1,5 мільярда доларів. Це той базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні», — резюмував прем’єр.

Атаки Росії на Україну — чого очікувати далі

Нагадаємо, за інформацією видання Onet із посиланням на дані української розвідки, Росія накопичила до 700 балістичних, кілька тисяч крилатих ракет, а також понад 6000 ударних дронів, створюючи серйозну загрозу для України напередодні зими. Найбільша небезпека полягає в балістичних ракетах «Іскандер-М». Головною і дефіцитною зброєю для їхнього перехоплення залишаються системи Patriot, однак постачання ракет-перехоплювачів зі США скоротилося до 12 одиниць на місяць. Це створює ризик масованих атак та паралічу життєдіяльності великих міст, зокрема Києва та Одеси.

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Як повідомив 22 жовтня президент України Володимир Зеленський, розвідка зафіксувала, що Росія визначила пріоритети нових масованих атак на найближчі тижні, користуючись затримками у постачанні систем ППО та послабленням міжнародного тиску. Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі в багатьох областях. У зв’язку з цим Зеленський доручив Міноборони, МЗС та військовому командуванню негайно поінформувати партнерів про дані розвідки та закликав оперативно прискорити постачання вже погоджених оборонних пакетів.

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