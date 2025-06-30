Росія змінила тактику масованих ударів по Україні: Жданов розкрив підступний план Путіна

Олег Жданов / © ТСН

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Російські війська значно наростили частоту своїх масованих обстрілів по території України, перейшовши від щомісячних до щотижневих ударів. Експерти припускають, що такий темп збережеться. Армія РФ відточує комбіновані тактики застосування ракет та ударних дронів типу «Шахед».

Чого очікувати від Росії влітку та восени: як часто і по яких цілях можуть завдаватися удари — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія виходить на свої максимальні можливості

На думку Олега Жданова, російська армія виходить на інтенсивність масованих комбінованих ударів по Україні з частотою раз на тиждень. За словами експерта, РФ може дозволити собі це за умови використання мінімальної кількості ракет і максимальної кількості безпілотників типу «Шахед».

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«Таке співвідношення, так, дійсно, вони можуть собі дозволити, але не частіше, ніж раз на тиждень», — зазначив Олег Жданов.

Тим більше, що президент США Дональд Трамп сьогодні намагається легалізувати і Володимира Путіна, і Російську Федерацію, вважає експерт.

«Зараз санкції скасовують проти РФ стосовно добудов ядерних об’єктів в Угорщині. І тому Путін фактично отримує підтримку, всебічну підтримку і такий емоційний і політичний поштовх від США, карт-бланш — роби, що хочеш, я тобі не заважаю. Тому так, я думаю, що вони намагатимуться виходити на такий інтервал — тиждень плюс-мінус може коливатися. Але не частіше», — підкреслив Олег Жданов.

РФ використовує нову тактику

Російська армія близько пів року застосовує тактику, коли обирає під час масованого удару три-чотири основні об’єкти, куди зосереджуються основні зусилля, каже експерт.

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«І організація у них доволі висока. Я маю на увазі самого вогневого ураження. Вони вже давно навчилися суміщати — коли „Шахеди“ атакують місто, туди в той самий час прилітають або крилаті, або балістичні ракети», — каже Олег Жданов.

Перед Україною стоїть новий виклик

Росія, ймовірно, розпочала серійне виробництво дрона-камікадзе «Герань-3» — це нова небезпека з повітря. На відміну від звичайного «Шахеда» з поршневим двигуном, цей безпілотник оснащений реактивною тягою, що робить його значно швидшим і складнішим для перехоплення.

«Так, дійсно, така інформація є, але я не думаю, що це буде одразу і дуже багато. Це буде поступове нарощування, і ми можемо спостерігати їх збільшення у відсотковому співвідношенні в кожному ударі. Його особливість у тому, що дійсно, він швидше летить, але на меншу відстань. І ми можемо його збивати, але вже не мобільними вогневими групами. Це вже потребує від нас застосування зенітно-ракетних комплексів малого й середнього радіусу дії», — каже Олег Жданов.

Але тут, за словами експерта, постає питання забезпеченості боєприпасами, ракетами до цих комплексів — і це проблема.

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«Вони набагато дорожчі, ніж мобільні вогневі групи. „Шахеди“ ми збиваємо за допомогою ЗРК уже в найкритичніший ситуації. Коли ніхто не може збити, і „Шахед“ іде в якийсь дуже важливий об’єкт. Тоді по ньому застосовується зенітно-ракетний комплекс, витрачається ракета. А всі решта випадків — це суто артилерійськими і стрілецькими засобами. Реактивні „Шахеди“ за рахунок їхньої швидкості нам доведеться збивати саме ЗРК. А тоді постане питання боєкомплекту», — вважає Олег Жданов.

На Україну суне спека: чи посиляться обстріли

Спека прийде до України вже наступного тижня, прогнозують синоптики. Однак на думку Олега Жданова, це не вплине суттєво на інтенсивність обстрілів українських міст, зокрема енергетичних об’єктів.

«Зараз спеки немає, але два тижні тому блекаут у Херсонській області росіяни зробили. Останній удар у Миколаєві, там балістика пошкодила енергетичний об’єкт, перебої зі світлом є. А що спека? Ні, немає. РФ головною метою ставить терор цивільного населення. Путін робить ставку на терор», — вважає експерт.

За його словами, очільник Кремля хоче змусити Україну підписати капітуляцію і не хоче тимчасового припинення вогню.

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«РФ цікавить лише довгострокова домовленість з Україною щодо припинення вогню. Це ми повинні взяти головне зобов’язання на себе, що ніколи не повертатимемо території, які сьогодні захопила РФ. Як Путін сказав, де нога стала, це наше. А він ще додатково вимагає, щоб ми звільнили ті території, які він приписав РФ. Визнали їх російськими і зобов’язалися ніколи їх не відвойовувати. Тож його головне завдання— не стільки там ураження, скільки жертви серед цивільного населення і створення неможливих умов для проживання. Всі удари йдуть або по житловій забудові, приватній чи багатоквартирній, або по об’єктах енергетичних, які впливають на якість чи взагалі на можливість проживання цивільного населення», — каже Олег Жданов.

Найбільша атака Росії по Україні за всю війну

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 29 червня Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку за весь час повномасштабної війни проти України. Загалом було застосовано 537 засобів повітряного нападу.

Відомо про руйнування на Львівщині, Полтавщині, Черкащині, в Миколаєві та Запоріжжі. Загинув пілот F-16. Ракетна атака тривала майже до 5 години ранку.