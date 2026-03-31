Росія змінила тактику повітряних атак: чому Путін робить ставку на "Шахеди" та куди зникла балістика

Росіяни скидають міни з дронів та економлять балістику

Росія змінила тактику повітряних атак. Тривалий час противник не завдає масованих ударів по Україні балістикою. Натомість росіяни вдаються до масованих атак «Шахедами» та іншими типами БПЛА, що тривають понад добу. Більше того, противник почав робити скиди мін з дронів про це попереджає експерт із РЕБ, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Безкрестнов.

Нова загроза від атак РФ: міни з «Шахедів»

На думку військового експерта Ігоря Романенка, противник діє відповідно до того, що у них є в наявності із засобів для завдавання ударів.

«Без сумнівів, що росіяни використовують різні новації щодо здійснення атак дронами та їх посилення. Щодо скидання мін з дронів, то раніше противник використовував цей варіант під час атак на лінії зіткнення. Технічна модернізація „Шахедів“ дозволяє їм це робити на довші відстані. Ймовірно, що після певних іспитів росіяни почали скидати міни і під час атак на довшу відстань», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Масовані атаки: цинізм ворога та удари по мирному населенню

До цього він додає, що така практика атак із використанням мін проти мирного населення суперечить законам та правилам ведення війни, але що таке гуманізм росіяни вже давно забули, і він у них залишився лише на словах.

«Війна триває. Ми завдаємо досить болючих ударів по військових об’єктах Росії та об’єктах, які пов’язані з паливно-мастильними матеріалами. Особливо на півночі РФ, довкола Санкт-Петербурга — знакового міста для Путіна, де він зростав. Тому росіяни знімають усі наявні обмеження і більш цинічно застосовують засоби, які спрямовані проти мирного населення України», — пояснює військовий експерт.

Ігор Романенко погоджується, що українцям і справді потрібно бути уважними після атак безпілотників, а також зміцнювати потенціал боротьби з дронами противника. Досвід війни в Україні та війни на Близькому Сході показує, що саме від використання БПЛА завдається найбільша шкода, навіть у порівнянні з ракетами, зокрема і з балістичними.

Масовані атаки: економіка терору та нафтові гроші

Саме з цим пов’язано зменшення росіянами завдавання ударів балістикою — це дуже коштовна справа як щодо їх виробництва, так і запусків. Путін має балістику, але притримує її застосування, адже має у наявності більш дешевший спосіб для терору України.

«Економити Путін почав ще до початку війни на Близькому Сході. Про це свідчили наявні показники як по балістиці, так і по інших типах боєприпасів — вони були змушені економити. Саме тому вдавалися і вдаються до застосування дронів із фанери та пластику. Це дешевший спосіб повітряних атак. Тобто вони вже стали на шлях економії і у виборі між дорогим та дешевим пішли по дешевшому шляху, який теж дає потрібний їм результат. Дорогу балістику Путін використовує, лише коли прагне досягнути більшого результату від атаки», — пояснює експерт.

Але після початку війни в Ірані та зняття Трампом на місяць санкцій із російських танкерів із нафтою, послаблення, на жаль, працює на користь Путіну. Гроші від проданої нафти підуть на виробництво нових ракет. Звісно, якщо американці не повернуть санкції проти російської нафти.

Війна в Україні: виснаження стратегічної авіації РФ та накопичення балістики

Експерт вказує на ще один момент — це зменшення ресурсу стратегічної та дальньої авіації РФ: повітряних платформ, з яких запускається балістика по Україні.

«Літаки стратегічної авіації — Ту-95МС, Ту-160 призначені для виконання глобальних стратегічних задач, наприклад у разі протистояння Росії з США, а війна з Україною не підпадає під цю стратегію РФ, хоча вони прагнуть нас захопити. Путін активно використовував ці літаки проти нас. Зараз ресурс та потенціал стратегічної авіації РФ суттєво тане, а виробляти нові літаки вони вже не спроможні через занепад сфери літакобудування. Ці фактори підштовхують Путіна до економії. Тобто використання дешевших засобів для атак, передусім „Шахедів“. Але це не означає, що удари балістикою по Україні припиняться. Її будуть використовувати для посилення атак», — додає генерал-лейтенант.

На вихідних противник завдав удару по Україні аеробалістичною ракетою «Іскандер» з МіГ-31. Окрім того, за словами експерта, росіяни проводять іспити балістичних та гіперзвукових морських ракет, таких як «Циркон», а також використовують їх під час комбінованих атак разом із «Шахедами».

«Враховуючи високі можливості від використання дешевших засобів для повітряних атак, противник обирає саме їх. Про це свідчать цілодобові атаки безпілотниками, які були по Україні на минулому тижні. Звісно, це дозволяє Путіну накопичувати балістику та використовувати її для більш потужних комбінованих атак. Балістика у росіян є — так, її не багато, як на початку війни, але вона є», — підсумовує Ігор Романенко.