Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні: Жданов пояснив небезпеку
Військовий експерт пояснив нову тактику російських ударів по Україні.
Російські окупанти змінили стратегію повітряних ударів по Україні. Тепер ворог відмовляється від «розпорошення» сил і концентрує вогневий удар на окремих регіонах.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.
Чому Одеса стала ціллю
За словами експерта, головна мета окупантів — перевантаження української системи ППО. Коли десятки ракет та дронів летять в одну точку, захистити небо стає в рази складніше.
«Росія змінила тактику — тепер вони беруть окремий район і завдають туди масованого удару. Коли вони розпорошують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися», — пояснює Жданов.
Проблема дефіциту засобів ППО
Експерт наголошує, що зосередження ворожого вогню на конкретних містах оголює проблему нестачі протиповітряних комплексів.
«Коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам би хотілося і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки», — зазначив він.
Саме така «концентрація» засобів ураження стала ключовою військовою особливістю останніх атак на південь України.
