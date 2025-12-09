Росія змінила тактику ударів по Україні: експерт вказав на моторошний план Путіна

Ігор Романенко

Російські окупаційні війська змінили тактику завдавання повітряних ударів по Україні, що свідчить про підвищення градусу ескалації конфлікту з боку Кремля.

Про це у коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Ігор Романенко.

За його словами, ворожі ракети та дрони три дні поспіль масовано атакували місто Фастів на Київщині, повністю знищивши його залізничний вокзал.

Ігор Романенко наголошує, що цей крок є ознакою бажання Путіна «більше крові, більше смертей» та свідчить про порушення негласних «табу», які раніше існували між сторонами конфлікту.

Військовий експерт пояснив логіку ворога:

«До цього існували певні табу для обох сторін. Україна і Росія обмінювалися ударами, але були об’єкти, по яких ми не били, а вони не били по нас. Варто зазначити, що росіяни вже завдавали ударів по електропідстанціях українських вокзалів у 2022 та 2023 роках».

Основна мета таких ударів — порушення логістики та унеможливлення швидкого транспортування.

«Це робилося для того, щоб ми не могли вчасно транспортувати військові вантажі із заходу на схід країни», — підсумував Романенко.

Атака на залізничну інфраструктуру у Фастові, який є важливим залізничним вузлом, може бути частиною нової стратегії ворога, спрямованої на системне руйнування логістичних шляхів.

