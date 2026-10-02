Росія знову погрожує ядеркою: як військові навчання НАТО та британський серіал «підірвали» Путіна

Путін та ядерна зброя РФ / © ТСН.ua

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Москва знову погрожує ядеркою. Російські посольства в Ірландії та Бельгії одночасно вийшли з заявами, що Кремль «буде готовий використати весь свій арсенал, включаючи ядерну зброю, якщо країни НАТО намагатимуться ізолювати Калінінградську область». У повідомленні російського посольства в Ірландії навіть є погроза нанесення Москвою «превентивних ударів по центрах ухвалення рішень в країнах Альянсу на ранній стадії конфлікту».

Ба більше, за інформацією Reuters, Росія направила НАТО свою документальну позицію (видання називає це non-paper - неформальним дипломатичним документом) з аналогічними ядерними погрозами. Альянс вже надав свою письмову відповідь. За словами генсека Марка Рютте, вони сказали: «Гей, послухайте, ми оборонний альянс, і припиніть ядерні погрози, припиніть війну в Україні». Рютте також додав, що НАТО набагато сильніше за Росію, яка ніколи не переможе блок, спростувавши ризик застосування Кремлем ядерної зброї проти країн Балтії.

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Щоправда, якщо пригадати, то повномасштабному російському вторгненню в Україну у 2022 році також передували письмовий договір та угода, які вигадали в Кремлі, та які з РФ мали укласти США та НАТО. Ці російські «документи», нагадаємо, прямо вимагали повернення Альянсу до кордонів 1997 року. А заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков тоді взагалі говорив мовою ультиматумів: «НАТО треба збирати манатки й відправлятися на рубежі 1997 року».

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Тож що означають чергові російські ядерні погрози, але тепер вже за Калінінград, який ніхто поки що не ізолює? Та як це повʼязано з британським телевізійним серіалом? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

США заохочують Путіна: в НАТО не бачать загрози

У своїх коментарях про чергові російські ядерні погрози Марк Рютте також говорив, що «Путін не перемагає (в Україні - Ред.), тому він трохи стурбований, і найкращий спосіб вирішити цю проблему - це трохи заспокоїтися». На початку вересня головнокомандувач обʼєднаними ЗС НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявляв, що безпосередньої загрози нападу Росії наразі немає. Проте, за його словами, Альянс має бути готовим до цього вже зараз.

У Єврокомісії лист Росії на адресу НАТО засудили, а риторику Москви назвали безвідповідальною. Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не здивувався черговим ядерним погрозам Кремля.

«Схоже, вона (РФ - Ред.) дійсно відчуває себе загнаною в кут. Росія зараз перебуває в такому стані, коли дедалі частіше розкидатиметься подібними заявами. Але нам, безумовно, не слід піддаватися на провокації – у нас мають бути дуже чіткі відповіді», - вважає Науседа.

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Проте також неможливо не помітити, що російська риторика загострюється по мірі послаблення ваги та ролі США не лише на тлі їхнього фактичного програшу в Ірані. Адміністрація Трампа давно взяла курс на скорочення американської військової присутності на європейському континенті. Відтак для Росії, а Путін розуміє лише мову сили, - це запрошення до дій.

До прикладу, як стало відомо Politico, в жовтні в Польщі запланована зустріч щодо майбутнього Альянсу під керівництвом заступника голови Пентагону Елбріджа Колбі - архітектора «НАТО 3.0». ТСН.ua вже писав, що ця концепція якраз і передбачає скорочення американської військової присутності США в Європі. Міністерство війни Сполучених Штатів вже почало цей процес, який триватиме шість місяців. Й на цю зустріч у Польщі не запросили Британію, Францію та країни Балтії.

Видання також нагадує, як раніше адміністрація Трампа розробила список «слухняних і неслухняних» країн-членів НАТО, які не збільшують свої оборонні видатки так, як би того хотілося Вашингтону.

«Якщо вони спробують розділити НАТО на хороших і поганих, це небезпечно для США», – сказав Politico один із шести дипломатів, знайомих із плануванням зустрічі в Польщі.

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До речі, вже не першої під керівництвом Колбі. Водночас, Гітанас Науседа, коментуючи незапрошення його країни, зауважив, що йдеться про «Бергенську групу», до якої входять США, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Німеччина та Нідерланди, але не Литва.

Валдайська божевільня: НАТО може ізолювати Калінінград

Протягом четверга, 1 жовтня, з Москви лунали різні шизофренічні заяви. Прессекретар очільника Кремля Пєсков заявляв, що Росія не планує застосовувати ядерну зброю проти Європи. Натомість депутату-комуністу Зюганову примарився напад Європи на Росію у 2029-2030 роках. А помічник Путіна Патрушев погрожував, що «НАТО пожалкує», якщо почне якісь дії проти Калінінградської області.

Пізніше того ж дня на щорічному Валдайському форумі, де Путін вже традиційно погрожує ядеркою, очільник Кремля спочатку заявив, що «якщо рушниця висить на сцені, то в кінці-кінців вона повинна вистрілити», а потім додав:

«Все правильно написано в заяві МЗС і тих листах, які були надіслані. Якщо йтиметься про прямий напад на РФ, у даному випадку мається на увазі Калінінград, може й інші якісь території, звичайно, в порядку денному неминуче й негайно зʼявиться питання застосування РФ всіх озброєнь, наявних у нашої країни».

Окремо Путін зупинився на країнах, які надають Києву військову допомогу. Очільник Кремля натякнув на удари «по територіям і підприємствам тих країн, які постачають Україні зброю». Щоправда, це вже не перша така погроза. До того ж, дрони з вибухівкою, вибухи на збройових підприємствах та різного роду диверсії - вже давно не новина для європейських країн.

Що ж насправді ховається за такою несподіваною ядерною риторикою Кремля щодо Калінінграду?

Москву цього разу «підірвав» навіть новий серіал британського телеканалу Sky News The Wargame («Військова гра»). Це документальна політико-військова симуляція, що складається з чотирьох епізодів, про російську атаку на Британію та ризик застосування ядерної зброї.

На додачу до серіалу в британській газеті The I Paper вийшла стаття «Крихітний форпост Росії в Європі може стати найбільшою слабкістю Путіна» про те, що НАТО за потреби може ізолювати Калінінград за допомогою різних форм блокади. Посольство Росії в Британії виступило з різкою публічною заявою, де згадало і серіал, і статтю, пригрозивши наслідками.

У своїх заявах російські посольства в Бельгії та Ірландії згадували натовську ініціативу Baltic Sentry із залученням фрегатів, морської патрульної авіації та БПЛА, яка діє від січня 2025 року для посилення захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі. Вона була створена після серії диверсій із пошкодженням підводних енергетичних і телекомунікаційних кабелів, до яких причетна Росія, а також після численних військових зіткнень натовських сил із тіньовим флотом Кремля.

Також російські посольства згадали Gallant Boar 2026 - військові навчання Польщі, Литви та Франції, проведені у червні цього року для відпрацювання оборони Сувальського коридору - 65-км смуги землі, що зʼєднує Калінінградську область з Білоруссю. Проте навчання Gallant Boar проводилися також у 2025 році й охоплювали більшу кількість країн - Польщу, Литву, США, Чехію, Швецію та Румунію.

Однак, цікава ще одна деталь. Reuters повідомляв, що в середині серпня десятки літаків країн НАТО взяли участь у неоголошеній операції в повітряному просторі навколо Калінінграда, продемонструвавши здатність заблокувати радіолокаційний зв’язок ексклаву та вивести з ладу його систему ППО. Виступаючи на Валдайському форумі Путін визнав, що спроможності НАТО сильніші за російські. До того ж, дані європейських розвідок доводять, що більшість сухопутних військ та бойової техніки (до 70%) з Калінінграда Путін перекинув на війну проти України. Тобто, російський ексклав дійсно ослаблений і мало захищений.

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