Росіяни активізувались на Чернігівщині: як живуть прикордонні громади та чи є загроза наступу

Чернігівщина / © ТСН

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Російські окупанти тероризують прикордоння на півночі країни. FPV-дрони, міномети, некеровані авіаракети, ствольна артилерія, гранатомет та скиди з БпЛА, в тому числі й із запалювальною сумішшю — по цивільному населенню окупанти бʼють з усіх видів зброї. Там цілеспрямовано та точково палять хати, навіть у тих селах, де вже немає людей. Минулої ночі росіяни скинули вибухівку на хату у селі Янжулівка, що межує з Росією.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

У Клочкові раніше ніхто не вирощував олійні гарбузи. Поки у це село не переїхав фермер Роман Самойленко. Він взявся за знайому справу.

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Раніше Роман Самойленко очолював фермерське господарство у Янжулівці. Нині це село існує лише на карті. Відразу за ним — Росія. Пан Роман останнім залишив Янжулівку. Але поля вздовж кордону продовжував обробляти. А потім російські війська почали полювати на фермерів.

Роман Самойленко / © ТСН

«По стаду був приліт з мінометів, частину корів повбивало. Це не лише у мене, у інших теж», — каже він.



Решту корів пан Роман змушений був продати, бо на новому місці нема де утримувати ферму. А от минулорічний урожай вивезти не встиг.

У пана Романа у Янжулівці було тисяча сто гектарів землі. На новому місці всього — тридцять. Але, каже, над головою не висять дрони

Між Семенівкою, центром громади, до якої входить і Янжулівка, та російським кордоном життя вже немає. Всі села випалено. У Янжулівці ось згоріла сторічна школа. У Хотіївці, це трішки далі від кордону — росіяни навмисне скинули дрона на тракториста, який обробляв поле.

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«Я думаю що вони випалюють всі приміщення де можна жити чи перебувати чи ховатися, щоб взагалі нічого не було, як випалена земля. Тому цілеспрямовано спалюють все, що горить, для того, щоб люди покинули цю територію, це такий терор місцевого населення цивільного», — каже голова Семенівської громади Сергій Деденко.

На півночі Чернігівщини і до війни щільність населення було надто низькою. А тепер навіть у Семенівці, де залишилося орієнтовно 5 тисяч жителів — вулиці порожні.

Пані Юлія каже, що у Семенівці її тримає робота. Жінка працює на метеостанції, яка розташована у полі за містом. Тут вже немає жодного приміщення, де б уціліли всі вікна. Надписи оренда — повсюди. Та орендувати нема кому. Із трьох кафе у центрі міста — працює одне.

Семенівку нині обстрілюють переважно дронами. Пані Віра згадує, як вона стала свідком останнього скиду вибухівки по припаркованних авто у центрі міста посеред білого дня.

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«Зовсім низько летів як ворон, як птах, а потім шандарах звісно. Всі відразу розбіглися, страшно. Після того випадку народу взагалі у центрі у нас нема. Звісно страшно, війна є війна», — каже вона.

Ситуація в сусідній Сумщині, зізнаються місцеві, — не додає їм оптимізму. Хоча обстрілюють тут значно менше, аніж на Сумщині.

«Посилення протиповітряної складової на даний час є найактуальніше для Сил оборони. Слід зауважити що це сотні кілометрів кордону і ворог постійно міняє тактику, міняє висоту, маршрути руху вони створюють на кшталт скупчення дронів, щоб не можна було зупинити цю дронів постійно ми боремося з повітряною складовою», — каже речник ОК «Північ» Вадим Мисник.

Військові запевняють, по ту сторону кордону вони не бачать потужного угруповання для наступу на півночі Чернігівщини. Хоча росіяни на своєму боці укріплюють позиції та мінують території. Тим часом фермер Роман Самойленко частину техніки лишив поближче до своїх земель у Янжулівці. З надією колись знову обробляти власні поля.

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