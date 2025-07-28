Росіяни атакують ще один обласний центр України: над містом літають ворожі дрони, на день по 5-6 “прильотів”

Росіяни все частіше атакують Суми / © ТСН

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Росіяни два дні поспіль атакують місто Суми та область.

Напередодні увечері у Юнаківській громаді росіяни атакували безпілотником пасажирський автобус. Там троє загиблих та 19 постраждалих.

Про це з Сум повідомляє кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

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Атака на автобус у селі біля Сум

Росіяни у селі Іволжанське, що за 20 кілометрів від Сум, вчинили черговий теракт. Російський безпілотник скинув вибухівку і поцілив у рейсовий автобус. У той час там їхали 39 пасажирів.

На місці загинули троє жінок: їм 66, 74 та 78 років. Усі вони нещодавно були евакуйовані до Сум з прикордонних громад, але час до часу навідувалися до своїх будинків та городів. І от саме їхали туди учергове. Цей автобус вже не раз потрапляв під ворожі обстріли, адже його маршрут пролягає по території Юнаківської громади, де нині тривають активні бойові дії, на шляхах ворожі FPV-дрони полюють на усе, що рухається. І от саме цей рейс, на жаль, став трагічним.

Наслідки обстрілу автобуса на Сумщині / © Сумська обласна прокуратура

Із 19 постраждалих, 5 жінок ушпиталили, вони у тяжкому стані, серед них одна — вкрай тяжка, увечері її прооперували. Решта 11 пасажирів автобусу — на амбулаторному лікуванні.

Що відомо про обстріли Сум

На вихідних у Сумах було по 5-6 прильотів щодня. Є кілька влучань у будівлю ОВА — там були пожежі, без поранених. Влучання в АЗС — там троє поранених. Також напередодні вдень у людному місці, поблизу магазину та пологового вибухнув безпілотник — дивом минулося без поранених.

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Є і удари по критичній інфраструктурі, після яких Суми на кілька годин щодня знеструмлювалися. Утім енергетики знову повертали світло в оселі сум’ян.

Наразі дійсно велика проблема для Сумського прикордоння — це дефіцит ППО.

Сумська ОВА

Нині ворог змінив тактику під час атак. Кулемети, які мають на озброєнні наші захисники, не дістають до ворожих безпілотників, які йдуть надто високо. А безпілотники ці різних модифікацій — і «Шахеди», і «Герані». А останнім часом досить часто «Італмаси», які несуть до 12-ти кілограмів вибухівки. Також над місто можуть кружляти ворожі розвідувальні дрони.

«Кілька днів тому, приміром, „Молнія“ з протитанковою міною приземлилася поруч з нами, на городі у сусідів, і дивом не вибухнула», — каже кореспондентка ТСН.

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Нагадаємо, 27 липня Суми перебували під ворожою атакою. Після цього у деяких районах міста зникло світло.