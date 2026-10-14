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Росіяни атакували місто на заході України: дрон поцілив в університет, багато поранених (фото, відео)
Російські окупанти завдали удару безпілотником по університету в центрі Рівного.
Російський безпілотник поцілив у середмістя Рівного та влучив у місцевий університет. Наразі відомо про 25 поранених, серед яких є люди у тяжкому стані. Значних руйнувань зазнав навчальний корпус та навколишні будівлі.
Наслідки російського терору проти цивільного населення бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
«Ще кілька годин тому у цих аудиторіях навчалися студенти, ходили цими коридорами. Нині тут суцільні руїни. Навіть даху немає», — передає з місця події Анна Махно.
Такими є наслідки атаки російського безпілотника по корпусу університету.
Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль: «Приліт у центр міста, в корпус навчального закладу. Всі служби на місці, працюємо, є багато ушкоджень».
Вибух прогримів після 10 ранку. Студенти якраз перебували на очному навчанні.
Пані Поліна, внутрішньо переміщена особа: «Чули, потікали хто куди і хто як… Ой, ми думали, десь у нас у дворі».
Пані Поліна тікала від російських обстрілів із Харківщини, де її будинок знищили КАБами.
Пані Наталя, рівнянка: «Був такий звук дуже потужний… Побачила стовпи диму. Першою була думка — як діти і як студенти».
В університеті кажуть, що усіх студентів вчасно вивели з будівлі. Однак у корпусі спалахнула пожежа.
Рятувальник ДСНС: «Безпосередньо на цьому об’єкті у нас була пожежа площею 80 квадратних метрів, яку ми вже локалізували».
Надзвичайники працюють на місці без перерв та відпочинку.
Заступник керівника ГУ ДСНС Рівненщини Ігор Кухарчук: «Попередньо, зі слів адміністрації, персонал був евакуйований, так само і студенти. Але поки ми не переконаємося особисто, ці роботи будуть проводитися без зупинки… Багато будівельних конструкцій попадало в приміщення, де дуже багато балок та цегли».
«Рятувальники розбирають завали. Довкола видно уламки, вибиті вікна та двері», — зазначає Анна Махно.
У супроводі фахівців знімальній групі ТСН дозволили зайти всередину. Зі стелі ще стікає вода після приборкування пожежі, довкола суцільні руїни.
«Потрощена аудиторія — це зала засідань вченої ради. Ось видно, як перекинуло парти, також вибило вікна, вціліло хіба що погруддя Тараса Шевченка», — показує кореспондентка.
У сусідніх класах побило музичні інструменти, завалило сходи поруч у коридорі.
«Тут також у коридорі можна побачити, що повністю повибивало вікна, в аудиторіях також повний безлад», — розповідає Анна Махно.
Скільки потрібно грошей, щоб усе це відновити — фахівці ще рахують, адже постраждали і будинки людей довкола.
Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль: «Ліквідацію наслідків удару по навчальному закладу забираємо на себе, міськрада забирає на себе навколишню територію».
Заступник міського голови Рівного Артем Ганущак: «Було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій… До нас на гарячу лінію надійшло понад 20 звернень від мешканців».
Студентів університету наразі переводять на дистанційне навчання.
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