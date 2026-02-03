Росіяни атакували музей Другої світової війни у Києві: подробиці та відео

Наслідки атаки на музей / © Укрінформ

Реклама

У Києві через масовану російську атаку постраждав музей Другої світової війни.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Відомо, що по музею прилетів уламки російського «Шахеда». Через атаки РФ у музеї вибито 5 вітражних вікон.

Реклама

«Шахед» очевидно був збитий близько до монумента. Пошкоджено вітражі, а саме — у «залі слави», — кажуть у музеї.

У музеї довелось злити воду. Зараз там ліквідовують наслідки обстрілу.

«Шахеди» пролітають повз монумент Батьківщини-матері дуже часто.

Попри все цей музей сьогодні працюватиме.

Реклама

«Російські пропагандисти неодноразово погрожували керівництву музею», — зауважила Наталія Нагорна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ 12:00 ОНЛАЙН! ВІВТОРОК, 3 ЛЮТОГО ! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!

Нагадаємо, у Києві вже пʼять постраждалих внаслідок атаки РФ у ніч проти вівторка, 3 лютого. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 7:44.