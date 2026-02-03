ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували музей Другої світової війни у Києві: подробиці та відео

Окупанти запустили дрони біля музею Другої світової війни та пошкодили «залу слави».

Автор публікації
Наталія Нагорна
Наслідки атаки на музей

Наслідки атаки на музей / © Укрінформ

У Києві через масовану російську атаку постраждав музей Другої світової війни.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Відомо, що по музею прилетів уламки російського «Шахеда». Через атаки РФ у музеї вибито 5 вітражних вікон.

«Шахед» очевидно був збитий близько до монумента. Пошкоджено вітражі, а саме — у «залі слави», — кажуть у музеї.

У музеї довелось злити воду. Зараз там ліквідовують наслідки обстрілу.

«Шахеди» пролітають повз монумент Батьківщини-матері дуже часто.

Попри все цей музей сьогодні працюватиме.

«Російські пропагандисти неодноразово погрожували керівництву музею», — зауважила Наталія Нагорна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ 12:00 ОНЛАЙН! ВІВТОРОК, 3 ЛЮТОГО ! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!

Нагадаємо, у Києві вже пʼять постраждалих внаслідок атаки РФ у ніч проти вівторка, 3 лютого. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 7:44.

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie