Росіяни атакували музей Другої світової війни у Києві: подробиці та відео
Окупанти запустили дрони біля музею Другої світової війни та пошкодили «залу слави».
У Києві через масовану російську атаку постраждав музей Другої світової війни.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.
Відомо, що по музею прилетів уламки російського «Шахеда». Через атаки РФ у музеї вибито 5 вітражних вікон.
«Шахед» очевидно був збитий близько до монумента. Пошкоджено вітражі, а саме — у «залі слави», — кажуть у музеї.
У музеї довелось злити воду. Зараз там ліквідовують наслідки обстрілу.
«Шахеди» пролітають повз монумент Батьківщини-матері дуже часто.
Попри все цей музей сьогодні працюватиме.
«Російські пропагандисти неодноразово погрожували керівництву музею», — зауважила Наталія Нагорна.
Нагадаємо, у Києві вже пʼять постраждалих внаслідок атаки РФ у ніч проти вівторка, 3 лютого. Повітряна тривога у Києві тривала 7 годин 20 хвилин: вона почалася о 00:24, а закінчилася о 7:44.