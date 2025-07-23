Росіяни атакували Суми КАБами та дронами: моторошні наслідки ударів

Росіяни атакували Суми / © ТСН

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Росіяни масовано атакували Суми «Шахедами». Окупанти вбили жінку та поранили чотирьох людей. Через влучання частина міста залишилась без електрики.

На Суми ворог також скинув дві керовані авіабомби. Постраждали 13 містян, серед них — дитина.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

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У Сумах від ранку мешканці розчищають потрощені вибухами квартири. Одна із багатоповерхівок постраждала найбільше. З першого по дев’ятий поверх — жодного вцілілого вікна.

Наслідки обстрілу Сум / © ДСНС

Росіяни атакували місто близько 11-ї вечора, в час, коли більшість людей вже відпочивали. Обидва КАБи поцілили в житлові квартали поруч із багатоповерхівками.

По медичну допомогу звернулися 13 мешканців багатоповерхівок. Трьох поранених ушпиталили, решта – на амбулаторному лікуванні. У дитячій лікарні перебуває і 6-річний хлопчик. Він травмувався, коли після вибухів біг до мами, до того ж дуже налякався. Нині його стан задовільний, кажуть медики.

Вибуховою хвилею пошкоджені 5 багатоповерхівок — у квартирах вибиті понад півтори сотні вікон.

Також руйнувань зазнав об’єкт цивільної інфраструктури, торговельний центр, уламками побиті майже 2 десятки автівок, одна згоріла ущент. Наразі на місці влучань тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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