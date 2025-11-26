Наслідки атаки на Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Цієї ночі Запоріжжя зазнало чергової масованої атаки. По місту росіяни били «Шахедами». У військовій адміністрації повідомили про щонайменше 15 локацій, які були під ворожим вогнем. Наразі відомо про 12 ушпиталених.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Центр міста вигорів: «Шахед» влетів у квартири

Як повідомила кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова, яка працювала на місці подій, одне з влучань прийшлося на багатоповерхівку в самому центрі міста.

«Ми на одній з адрес, де ворог поцілив у багатоповерхівку. Це самісінький центр міста. У будинку вщент вигоріли 3 поверхи. Ворожий „Шахед“ просто влетів у квартири запоріжців», — каже Дарʼя Назарова, кореспондентка ТСН.

Перші вибухи в місті пролунали після 22 години. В різних районах спалахнули пожежі. Запоріжжя фактично потопало у вогні.

Внаслідок влучань пошкоджено щонайменше:

Сім багатоповерхівок

Автозаправку

Магазин

Гуртожиток

Кілька автомобілів

Що відомо про постраждалих

Станом на ранок відомо про 12 госпіталізованих. Рятувальні служби одразу прибули на місця влучань. Ті, хто вцілів, прибирають уламки вибитих вікон і оговтуються після нічного терору.

Одна із постраждалих, яка дістала поранення уламком, розповіла про перші хвилини атаки: «Я не спала, я тільки лягла, а потім "прильот" був, я побігла в коридор, а мені уламок, чи я не знаю, шо це, в голову попав, в крові була повністю».

Керівник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров повідомив про розгортання допомоги: «Розгортаються "пункти незламності" для тих, хто вимушено вийшов зі своїх квартир. Також пункти обігріву і автобуси для обігріву є майже на кожній локації».

Внаслідок атаки семеро людей залишились без даху над головою. Наразі їх поселили в шелтерах. Як повідомили в ОВА, удари прийшлись по різних районах Запоріжжя, і всі вони були спрямовані на мирних жителів.

