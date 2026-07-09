Росіяни безперервно атакують обласний центр України: постійні обстріли та "полювання" на маршрутки

Маршрутка, яку в Херсоні атакували росіяни / © ТСН

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Росіяни масовано атакують Херсон. Зранку, 9 липня, окупанти вбили двох людей, є багато поранених.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у коментарі ТСН розповів, що їхньому регіоні постійно гучно.

«За минулу добу російські атаки забрали життя двох людей, ще 15 — постраждало», — повідомив він.

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Також окупанти посилили атаки на громадський транспорт. Голова Херсонської МВА зазначив, що окупанти цілеспрямовано полюють на маршрутки з людьми. Через це у місці тимчасово обмежені деякі маршрути. Водії також їздять із РЕБами, у місті є сітки для захисту від БПЛА.

«Працюємо над встановленням антиуламкових укриттів. А саме у тих районах, де погіршилась безпекова ситуація», — сказав Ярослав Шанько.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Натовп накинувся на ТЦК у Львові! Херсон під постійними атаками! | ТСН ДЕНЬ 9 липня

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА заявив, що на Херсонщині РФ випробовує новітні дрони, яких немає навіть на Донбасі.

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