Росіяни четвертий день поспіль атакують обласний центр України: відео з місця обстрілів

Канонада вибухів увесь день у Дніпрі. Місто четвертий день під постійною атакою безпілотників. Уже відомо про кількох поранених містян внаслідок нової атаки. Ще понад тридцять потерпілих досі в лікарнях після попередніх ударів.

Кореспондентка ТСН Ольга Павловська побувала на місцях влучань.

Що відомо про атаку на Дніпро

Атака ударних безпілотників по місту тривала від світанку. Ворог застосовував різні типи дронів, зокрема й реактивні. Вибухи лунали в різних районах, але найбільше дісталося середмістю у розпал робочого дня.

Один з ударів припав на транспортне підприємство саме на початку зміни. Понівечено п’ять тролейбусів, вибухом розтрощило майстерню. Попри те, що на території було повно людей, дивом минулося без жертв серед персоналу.

Олександр Дворниченко, представник транспортного підприємства: «На жаль, був зірваний випуск тролейбусів на лінію. Протягом години все відновили. І на восьму годину всі тролейбуси, які мали бути за планом, виїхали. До понеділка весь пошкоджений транспорт відновимо».

Вибухи в парку та поранення Вахтанга

У спальному районі Дніпра, біля жвавого проспекту, уламки одного з «Шахедів» впали просто в парку, де гуляли люди. На відео очевидців зафіксовано момент падіння і паніку: «Це наші збили, наші! Не бійся!».

Для Вахтанга цей ранок закінчився у лікарні. Чоловік просто йшов на роботу, коли поруч пролунав вибух.

Вахтанг, постраждалий: «Проходив повз будинок. І раптом вибухи. Влучив уламок. Я впав, якась хвиля сюди. Шви наклали, і уламок досі лежить в обличчі».

У багатоповерхівках навколо місць влучань вибито сотні шибок, понівечено крамниці. Люди намагаються закрити дірки плівкою, бо в оселях гуляє вітер.

Лікарі борються за життя пацієнтів

Кількість постраждалих від ранкових атак продовжує зростати — здебільшого це уламкові поранення та порізи. Водночас у лікарнях міста залишається понад 30 людей після попередніх обстрілів цього тижня.

Стан чотирьох пацієнтів залишається критично тяжким. Вони перебувають на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), медики роблять усе можливе, щоб стабілізувати їхній стан.

Наслідки масованих атак досі ліквідовують у кількох районах міста. Дніпро тримається, але повітряні тривоги не вщухають.

