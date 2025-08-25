Росіяни добу атакували один із обласних центрів України: місцеві розказали шокувальні подробиці

Наслідки атаки по Сумщині / © Сумська міська рада

На Сумщині, яку росіяни масово атакували безпілотниками. Через атаку окупантів є один загиблий та 9 поранених.

Напередодні майже пів сотні дронів різних модифікацій ворог спрямував на місто Суми. Вибухи не стихали впродовж доби. На місцях влучань вирували пожежі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Цілу добу безперервно російські дрони атакувати Суми та передмістя. Ворожі безпілотники заходили з різних боків, іноді по 10-15 одночасно. За попередніми підрахунками у межах міста вибухнули 47 безпілотників різних модифікацій та керована авіабомба.

«Якщо раніше російські дрони здебільшого йшли через Суми транзитом, то цього разу усі вони вибухали тут. Масова атака почалася напередодні уночі і тривала рівно добу. У небі майже безперервно було чути гудіння безпілотників, що летіли по кілька штук одночасно. На місцях влучань вирували пожежі. Ми з журналістами намагалися підрахувати їхню кількість — вранці з’ясувалося, що 47 ударних дронів різних модифікацій поцілили у межах міста, один не вибухнув, а ще була керована авіабомба», — каже кореспондентка ТСН.

Сьогодні дронові атаки у Сумах продовжилися, хоча й не так інтенсивно. Один безпілотник поцілив у АЗС, ще один — у багатоповерхівку. Двоє мешканців якої зазнали уламкових поранень. Під численними ударами були об’єкти цивільної інфраструктури. У місті пошкоджені більше двох десятків приватних будинків, вибито багато вікон, Руйнувань зазнало приміщення навчального закладу та магазини.

«Мій робочий час з 5:00 починається, прийшов забирати ящики. Двічі відніс, третій раз прийшов, двері відкривати, дивлюсь „Шахед“ летить. Коли різкий вибух, мене засипало склом, залізо якесь летіло, я кинувся — голова вся в крові», — каже чоловік.

Також були влучання безпілотників у передмісті Сум — в селі Піщане. Там п’ятеро поранених. На місцях влучань розгорнуті штаби надання допомоги постраждалим. На жаль, є загиблий у селі Нова Слобода — це Конотопський район. Там також вранці росіяни поцілили FPV-дроном у цивільний автомобіль. Смертельні поранення дістав водій, постраждали також двоє його пасажирів.

