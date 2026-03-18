Росіяни дронами полюють на цивільних: фермер Віктор розповів, як став жертвою окупантів

У Дніпрі рятують фермера / © ТСН

У Дніпрі лікарі борються за життя фермера Віктора, який потрапив під прицільний удар російського дрона. Чоловік дістав важкі опіки, переломи та втратив зір, проте, щойно отямився в реанімації, почав благати медиків не про ліки, а про допомогу для своїх тварин. За 150 кілометрів від лікарні, у прифронтовому селі, без нагляду залишилися дві корови та троє телят.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росіяни полюють на цивільних

Того дня пан Віктор, як зазвичай, віз свіже молоко до крамниці. Його шлях пролягав ґрунтовою дорогою Синельниківського району, який росіяни тероризують КАБами та дронами щодня.

Віктор, постраждалий: «Чую такий вибух. Повністю обличчя в крові. І я бачу, що горить машина. Я відкрив насилу дверки і виліз, бо горіти вже почала. І поповз до кущів, а вони літають коло машини!»

Важкопоранений, без пальців на руках та із закривавленим обличчям, чоловік повз до головної дороги. Коли почав замерзати, з останніх сил став кликати на допомогу. Його почули військові, які проїжджали повз. Вони завантажили Віктора в авто та негайно доправили до лікарні.

Як медики допомогли коровам

Стан пацієнта був критичним: кілька складних операцій, переливання понад трьох літрів крові. Але медиків вразило інше — перші слова чоловіка після анестезії.

Лікар-реаніматолог: «Одне повторює: хто буде дивитися за моїми корівками? У нього їх дві, троє телят. І турбувався, щоб їх обов’язково нагодували. Ми телефонували сусідам за тими телефонами, які він давав, але, мабуть, через травму якісь цифри він казав неправильно. Аж через добу знайшовся син».

Село пана Віктора майже відрізане від світу, зв’язок там — велика рідкість. Лише коли медикам вдалося сконтактувати з сином, який живе неподалік, поранений зміг заспокоїтися.

Віктор: «Зірка і Майка. Дві корови і троє телят. У нас і зв’язку в селі нема, рідко буває. Аж поки додзвонилися до сина… Зараз спокійніше».

У якому стані фермер

Тільки переконавшись, що худоба нагодована, пан Віктор почав думати про власне одужання. Попереду в нього довгий шлях — понад десять планових операцій. Найбільша надія лікарів — хоча б частково відновити чоловікові зір. Медики кажуть: така воля до життя та турбота про ближніх (навіть якщо це рогаті підопічні) — найкращі ліки.

Пан Віктор вірить, що ще повернеться до своїх Зірки та Майки. Бо там, у маленькому селі за 150 кілометрів від реанімації, на нього чекає життя, яке він так віддано захищав навіть на межі смерті.

