Росіяни дронами та авіабомбами атакують Харків: яка ситуація у місті зараз

Наслідки атаки на Харків / © ДСНС України

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Російські окупанти 25 липня атакують Харків. Ввечері, 25 липня, один безпілотник впав посеред дороги у центральній частині міста, вночі — ще один дрон вибухнув у повітрі, інший атакував баштовий кран. Вибухи у Харкові лунають і зараз.

Також до 17 зросла кількість постраждалих унаслідок прильоту керованої авіабомби. Зранку окупанти скинули її на медичний заклад в Індустріальному районі. Серед потерпілих — 12-річна дівчинка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

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Харків другу добу під ударами керованих авіабомб. Сьогодні вранці — новий удар. Росіяни поцілили просто в медичний заклад. Поруч — приватні будинки. Є поранені, серед них — 12-річна дівчинка. І знову — жодного військового об’єкта навколо.

Удар припав просто на медичну установу. В житлових будинках, що поряд — вибуховою хвилею повиносило шибки і посувало паркани. І все це — серед білого дня, коли на вулиці вже було чимало людей.

«Чую свист такий сильний і громкий. Навіть не встигла понять, що це. Мене тільки підкинуло як ту букашку. Напевно, вони цілили в лікарню… А ми ж тут поруч. Я навіть колись там працювала», — каже Олександра, власниця пошкодженого будинку.

«Жінка моя була вдома, а я на роботі. Вона подзвонила, я приїхав — і побачив: вибиті усі вікна на веранді, в кімнатах теж повилітало. Сарай і гараж розкрило. Дуже багато пошкоджень», — каже Олег, власник пошкодженого будинку

Ворожий снаряд влучив по території тубдиспансеру. У момент атаки всередині перебували медики та пацієнти. Кілька годин було невідомо, чи є під завалами люди. Адже рятувальники почули, як під руїнами дзвонить телефон. Але, на щастя, під зруйнованими конструкціями нікого не знайшли.

«За попередніми даними, тут були 13 пацієнтів і стільки ж медперсоналу. Це виключно цивільний обʼєкт. Поруч житлові будинки. Жодних військових цілей — тут немає», — каже Аміл Омаров, керівник Харківської обласної прокуратури.

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На цей момент відомо про 17 постраждалих. Серед них — 12-річна дівчинка. Одну постраждалу госпіталізували — її стан легкий. І це вже друга атака на Харків за два дні.

Напередодні — поцілили в багатоповерхівки в Шевченківському районі. Постраждали понад 40 людей. Троє з них — досі в лікарнях.

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