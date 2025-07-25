ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Росіяни дронами та авіабомбами атакують Харків: яка ситуація у місті зараз

Росіяни вкотре обстріляли Харків дронами та авіабомбами. Що відомо про наслідки влучань?

Наслідки атаки на Харків

Наслідки атаки на Харків / © ДСНС України

Російські окупанти 25 липня атакують Харків. Ввечері, 25 липня, один безпілотник впав посеред дороги у центральній частині міста, вночі — ще один дрон вибухнув у повітрі, інший атакував баштовий кран. Вибухи у Харкові лунають і зараз.

Також до 17 зросла кількість постраждалих унаслідок прильоту керованої авіабомби. Зранку окупанти скинули її на медичний заклад в Індустріальному районі. Серед потерпілих — 12-річна дівчинка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Харків другу добу під ударами керованих авіабомб. Сьогодні вранці — новий удар. Росіяни поцілили просто в медичний заклад. Поруч — приватні будинки. Є поранені, серед них — 12-річна дівчинка. І знову — жодного військового об’єкта навколо.

Удар припав просто на медичну установу. В житлових будинках, що поряд — вибуховою хвилею повиносило шибки і посувало паркани. І все це — серед білого дня, коли на вулиці вже було чимало людей.

  • «Чую свист такий сильний і громкий. Навіть не встигла понять, що це. Мене тільки підкинуло як ту букашку. Напевно, вони цілили в лікарню… А ми ж тут поруч. Я навіть колись там працювала», — каже Олександра, власниця пошкодженого будинку.

  • «Жінка моя була вдома, а я на роботі. Вона подзвонила, я приїхав — і побачив: вибиті усі вікна на веранді, в кімнатах теж повилітало. Сарай і гараж розкрило. Дуже багато пошкоджень», — каже Олег, власник пошкодженого будинку

Ворожий снаряд влучив по території тубдиспансеру. У момент атаки всередині перебували медики та пацієнти. Кілька годин було невідомо, чи є під завалами люди. Адже рятувальники почули, як під руїнами дзвонить телефон. Але, на щастя, під зруйнованими конструкціями нікого не знайшли.

«За попередніми даними, тут були 13 пацієнтів і стільки ж медперсоналу. Це виключно цивільний обʼєкт. Поруч житлові будинки. Жодних військових цілей — тут немає», — каже Аміл Омаров, керівник Харківської обласної прокуратури.

На цей момент відомо про 17 постраждалих. Серед них — 12-річна дівчинка. Одну постраждалу госпіталізували — її стан легкий. І це вже друга атака на Харків за два дні.

Напередодні — поцілили в багатоповерхівки в Шевченківському районі. Постраждали понад 40 людей. Троє з них — досі в лікарнях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 новини 25 липня. Закон про НАБУ СКАСУЮТЬ? Що каже Зеленський. СТРАХІТТЯ у Харкові

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie