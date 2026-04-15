Росіяни два дні поспіль атакують обласний центр України: багато загиблих, понівечені будинки (відео)

Наслідки удару по Дніпру / © Дніпропетровська ОВА

Вночі росіяни знову атакували Дніпро дронами-камікадзе. У місті пролунала серія вибухів, внаслідок яких постраждала 29-річна жінка. За інформацією ОВА, ворог вдарив по середмістю. Понівечена 9-поверхова новобудова, досі горить адмінбудівля.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Що відомо про наслідки удару по Дніпру 14 квітня

Сьогодні у Дніпрі день жалоби — вшановують памʼять пʼятьох жертв ракетного удару. Росіяни у Дніпрі вбили п’ятьох чоловіків. Їм було 40, 44, 45, 55 та 62 роки.

Ще 27 дістали поранення. Ворог вдарив балістикою по місту близько полудня напередодні. Спалахнула пожежа. Понівечено заправку, кавʼярню та чимало авто.

Загиблі та поранені — це цивільні, що проїжджали повз, йшли у справах або просто пили каву. У лікарнях лишаються зо два десятки потерпілих. Дванадцятеро у тяжкому стані. Їм від 21-ого до 67-ми років.

Вибух у Дніпрі пролунав близько опівдня на фоні оголошеної загрози балістики. Після удару одразу спалахнула пожежа. Стовп диму, що піднявся, було видно з кількох районів міста. Вогонь рятувальникам уже вдалося загасити.

Відомо, що ворог пошкодив цивільну інфраструктуру, а також кавʼярню, крамницю та авто. Житлової забудови поруч немає. За попередніми даними, окупанти вдарили «Іскандером».

Наслідки атаки по Дніпру 14 квітня / © Національна поліція України

У якому стані поранені

«Ми зараз у лікарні, тут рятують поранених. З місця вибуху госпіталізували понад два десятки потерпілих. На цей момент відомо про п’ятьох загиблих — один із них помер у лікарні попри всі зусилля медиків. Усі ці люди — це ті, хто проїжджали чи йшли повз», — каже Ольга Павловська.

Медики повідомляють про характер травм: у людей мінно-вибухові ураження, уламкові поранення, переломи та рвані рани. Дев’ятеро осіб перебувають у тяжкому стані, тривають операції.

Ліквідація наслідків

На місці удару досі працюють усі служби, сторонніх туди зараз не пускають. Рух довкола перекрито. В ОВА показали кадри, як комунальники ліквідують наслідки удару — усе довкола засипано склом.

На цю хвилину це вся інформація. У Дніпрі знову лунає тривога, будьте в безпеці.

Атака на Дніпро 15 квітня

У ніч проти 15 квітня російські окупанти продовжили атакувати Дніпро ударними дронами.

Наслідки удару по Дніпру 15 квітня

За даними ОВА, троє людей постраждали. Ворог атакував безпілотниками два райони області.

У Дніпрі понівечені адмінбудівля і багатоповерхівка. Постраждали троє людей. 29-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жінка 22 років та чоловік 65 років на амбулаторному лікуванні.

