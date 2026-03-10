Росіяни готують наступ на великий обласний центр України: що кажуть військові

Росіяни стягують війська на Запоріжжя / © ТСН

Ситуація на півдні фронту загострюється. Російські окупанти розпочали активне перекидання резервів на Запорізький напрямок. За даними розвідки, підрозділи морської піхоти та десантників, які раніше штурмували Покровськ, тепер фіксуються поблизу Оріхова. Одночасно з цим ворог тероризує українських захисників сотнями нових ударних дронів «Молнія».

Кореспондент ТСН Олександр Моторний побував на позиціях пілотів-перехоплювачів 118-ї бригади.

Росіяни перекидають резерви на Запоріжжя

Довгий час Покровський напрямок був пріоритетним для Кремля, проте зараз розвідка спостерігає маневри ворога у бік Оріхівського відтинку. Поява тут елітних підрозділів десантників та морської піхоти свідчить про підготовку ворога до інтенсифікації штурмових дій на Півдні.

Сам Оріхів та навколишні селища перебувають під постійним вогнем. Окупанти не шкодують КАБів (керованих авіабомб) та дронів.

«Ворог активніше накопичує живу силу. Зараз фіксується різке зростання застосування ударних БПЛА — різного типу FPV, „Молній“, які нам надокучають. Ворог активно накопичує сили на лінії бойового зіткнення», — каже військовий Вячеслав Бородан.

Військовий додав, що окупанти намагаються наступати малими групами, проте військові знищують окупантів.

Загроза від дронів

Військовий Вячеслав розповів, що на Запорізькому напрямку дрони «Молнія» є дуже небезпечні, оскільки здатні нести протитанкові міни.

«Воно може долітати навіть до Запоріжжя. Ворог щодня може запускати 100 таких дронів. Ми знищуємо більшість, проте бракує ресурсів», — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 10 березня. ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ! Удари по Харкову та Дніпру