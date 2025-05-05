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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
42
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Росіяни готують прорив на важливому напрямку фронту: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію

Російські окупанти намагаються прорватись на трасу Донецьк-Запоріжжя. Що відбувається на лінії фронту?

Автор публікації
Олександр Моторний
Війна

Росіяни намагаються наступати на важливу трасу / © ТСН.ua

На Великомихайлівському відтинку фронту не припиняються щоденні спроби ворога пробитись з півдня, до магістрального автошляху Донецьк — Запоріжжя та розширити зону окупації на захід, у бік Запорізької області.

Лише напередодні наші воїни зупинили спроби окупантів штурмувати українські позиції в районі Федорівки, Веселого, Бурлацького, поблизу Вільного поля та Новосілки. Здебільшого, це атаки малих піхотних груп і дуже часто вперед мчать рашиські штурмовики-мотоциклісти. Воїни 71 окремої єгерської бригади, одні з тих наших захисників, що стримують навалу окупантів на цій ділянці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Військові працюють на Великомихайлівському відтинку фронту, на самій межі Донеччини із Запорізькою областю.

«Тримаємо оборону, на даній ділянці і не даємо просуватись противнику вперед. Також, якщо у нас є можливість — наша, піхота безпосередньо проводить штурмові дії, ми підтримуємо нашу піхоту — наші дрони літають виявляють противника, ми працюємо артилерією нашою — знищуємо його», — каже «Сварох», командир артилерійського дивізіону 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Великомихайлівський відтинок фронту / © ТСН

Великомихайлівський відтинок фронту / © ТСН

«Інколи — контрбатарейка, якщо ми достаєм. А в основному — це техніка — піхота», — каже «Інженер», командир гаубиці Д-30 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Їх робота, каже командир артилерійського розрахунку 71-ої Єгерської бригади українських десантно-штурмових військ, тепер фактично, цілодобова.

Росіяни намагаються штурмувати ділянку фронту південніше національного шосе Н15 Донецьк-Курахове-Запоріжжя. Протяжність передової у районі між річками Ворона й Мокрі Яли, або простіше кажучи на відтинку від Новосілки до Федорівки з усіма вигинами, не перевищує три десятки кілометрів. Натомість лінію оборони українських захисників тут атакують головні сили одразу двох ворожих загальновійськових армій: 5 та 36. Командир артдивізіону 71 Єгерської зізнається: відколи бригада зайшла у сектор — бачили чимало.

«У нас, тут, на даному напрямку було уже все! Тобто, вони намагалися і на мотоциклах, і намагалися колоною проїхати, там більше 20-ти одиниць техніки. Зупинили їх», — каже «Сварох», командир артилерійського дивізіону 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Донеччина / © ТСН

Донеччина / © ТСН

Ворожа авіація з артилерією у секторі майже не замовкають, розповідає «Одін», командир артбатареї 71-ої Єгерської. І більша частина бомб зі снарядами летить тут по передньому краю.

Московитських дронів у небі на Великомихайлівському напрямку дійсно дуже багато визнають артилеристи 71-ої. Молода «зеленка», звісно, допомагає приховати гаубицю. Але і безпілотники противника полюють за нашими артилеристами дуже прискіпливо. Але коли треба зупинити спробу ворожого прориву, або ж підтримати вогнем побратимів-піхотинців, розрахунок цієї Д-30 мерщій і без роздумів, наводить свою гармату на ціль.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ РАНОК 5 ТРАВНЯ - ПОНЕДІЛОК

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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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