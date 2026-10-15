Росіяни готуються до нового прориву: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Російські десантники, які стоять навпроти наших сил, не полишають спроб оточити Добропілля і готуються до чергового прориву, кажуть у Силах оборони.

Наші воїни намагаються заздалегідь виявити ворога та зустріти його вогнем. Як це відбувається — бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

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Що відбувається на фронті

«Розвідка важлива на Покровському напрямку. Зараз покажемо, як працюють пілоти, щоб виявити заздалегідь ворожих солдатів і не дати їм дістатися позицій», — передає з місця подій Юлія Кирієнко.

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Серед пожовклого листя, яке ще не встигло опасти, пілоти аеророзвідки розкладають парашут. Хоч для воїнів єдиної в Силах оборони повітрянодесантної бригади це звична справа (адже кожен із них має по кілька стрибків з парашутом), цього разу купол призначений для дрона.

Військовослужбовець аеророзвідки: «Це після польоту, щоб відкрився купол і сів нормально контейнер».

Цей парашут використовується для безпілотника-розвідника польського виробництва FlyEye.

Літає дрон на 50 км вглиб. І цього воїнам достатньо, щоб побачити ворога вчасно. І не лише піхоту, а й — що найголовніше — знайти серед «зеленки» гармати. Пошук артилерії росіян — чи не основне завдання цих розвідників останніми днями. На їхньому рахунку вже десятки виявлених цілей, як-от російська гармата, по якій розвідники скоригували постріл HIMARS.

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Як ліквідовують росіян, які сунуть у штурм

Десантники перевіряють борт перед запуском та починають місію розвідки. За якихось пів години польоту борт перетинає лінію бойового зіткнення і показує, який вигляд мають околиці Покровська.

Військовослужбовець аеророзвідки: «Зараз бачимо Покровськ на зумі. Тут ми знаходили ворожу артилерію».

Але замість гармати розвідники фіксують трьох росіян, які йдуть лісом по українській землі.

Ось для цього й потрібні дрони-розвідники на фронті: завчасно виявити ворога та попередити про його рух тих, хто може його знищити. До роботи підключаються пілоти FPV. У камеру нашого дрона видно, як працюють колеги вже ударними бортами.

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Військовослужбовець аеророзвідки: «Готуються до концерту Кобзона… Це ми бачимо, що зараз там FPV працює».

Кілька пострілів ударними дронами — і ворога більше не існує. За добу січеславські десантники знищують кілька десятків російських окупантів. Але їхні командири однаково відправляють нових. На Покровському напрямку досі найгарячіша ділянка фронту, адже за день фіксують з десяток ворожих штурмів, а сил у ворога тут більше.

Командир парашутно-десантного батальйону 25-ї Січеславської бригади ДШВ Євген «MAJOR»: «Я думаю, можна сміливо сказати: один до восьми або десяти, тому що його занадто багато. Якщо рахувати його активність, яка була місяць тому і зараз, то його бік постійно посилюється. Проводить ротаційні заходи, проводить заміну своїх підрозділів».

Окупанти готуються до наступу

Навпроти 25-ки сконцентрувалися російські десантники, каже командир батальйону. Вони готуються до пожвавлення свого наступу на Добропілля.

Командир парашутно-десантного батальйону 25-ї Січеславської бригади ДШВ Євген «MAJOR»: «Десантники проти десантників. Оскільки ми не любимо цих десантників по напрямку, знаємо його слабкі місця та намагаємося цим також користатися на нашу користь. Посилюють і посилюють для того, щоб вийти на південні околиці Добропілля з подальшим охопленням через сусіда ліворуч-праворуч по напрямку».

І щоб це підсилення ворога не переросло в масштабніший наступ, працюють пілоти-розвідники. Вони за десятки кілометрів від лінії фронту фіксують ціль — російських солдатів або їхню техніку, щоб вчасно зустріти їх вогнем.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Ранковий ПРИЛІТ у столиці! Є ПОСТРАЖДАЛІ! Ввезення імпортних ліків в Україну! | ТСН День 15 жовтня

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