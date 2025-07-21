Росіяни хочуть прорвати фронт на Запоріжжі: військові ЗСУ відверто розповіли про штурми окупантів

Війна в Україні / © ТСН

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Військові бачать все, що відбувається на лінії бойового зіткнення й уважно стежать за шляхами сполучення й тилом ворога. Саме їхня робота — попереджати про небезпеку. Їхня «робоча конячка» — безпілотний «Гермес» з вертикальним злетом та крилами для горизонтального тривалого польоту.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

QR-код — це збір на дрони для батальйону безпілотних систем 128 ОГШБр.

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QR-код для збору / © ТСН

«Гермес» — легкий, цілодобовий, повітряній безпілотний розвідник 128 гірсько-штурмової бригади. Щоби побачити, екіпаж Закарпатських повітряних розвідників за роботою, до них ще треба дістатися, оскільки на Запорізькому напрямку тривають активні бойові дії.

Ворожі ударні дрони, не приховує «Турист», тут залітають дуже далеко у тил. Й полюють без розбору на все, що лише потрапляє у приціл.

«До 20 кілометрів в тилу, у нас були ураження, у нас загинули хлопці… Просто по машині влупили», — каже «Турист».

Саме через це віднедавна, каже командир взводу розвідки й коригування батальйону безпілотних систем 128, замість автомата у нього на кожному виїзді із собою — напівавтоматичний дробовик.

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Рашиських безпілотників, ближче до лінії зіткнення, теж вистачає, визнають аеророзвідники 128-ої. Та летять у бік схованок українських пілотів не лише дрони, а й артилерія та КАБи.

«Я знаю навіть „Іскандер“ прилітав по пілотах», — каже «Каспер», пілот розвідувального БПЛА БПС 128 ОГШБр.

По тилах на Запоріжжі переважно темною порою, ворожі «СУ-шки» запускають 500-кілограмові бомби. Передові позиції українських захисників московити бомбардують, переважно 250-тонними КАБами.

«Зараз ще добавилась проблема для розвідників, це їхні збивачі», — каже військовий.

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То небезпека — безпосередньо для українських розвідувальних бортів, що кружляють над ворожими позиціями. Минулого чергування, каже «Лакоста», борт вийшло врятувати.

«Сповістили, що за нами летить FPVха. Почали добавляти швидкості і робити віражі своїм крилом, скажімо так. І досвідчений пілот, скажімо так, привів його додому», — каже він.



Того досвідченого пілота побратими звуть «Каспером». І за його плечима, вже не одна тисяча бойових розвідувальних годин у повітрі, над ворожими позиціями.

«Ми більше працюємо для коригування наших ударних БПЛА, типу FPV, ударні крила. Або вільна розвідка. Якщо щось цікаве побачимо, ми передаємо на наших чергових, вони направляють ударний засіб», — каже «Шумахер».

На їх рахунку не один десяток, виявлених рашиських піхотинців, чимало ворожої бронетехніки та артилерії.

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«Зараз дуже добре авіація наша працює GBUшками, саме по гарматам. Не так давно — „Піон“ приїжджав, він вистрілив два раза і був знищений», — каже «Каспер».

Останнім часом вони літають утрьох: «Каспер» з «Шумахером» готують «Лакосту» для самостійної роботи.

Не в останню чергу і завдяки їх присутності у небі, 128-ма гірсько-штурмова, вже три роки руйнує плани московитів прорвати фронт на Запоріжжі.

«Механізований штурм був, десь місяці півтора назад. Велика колона, найбільша там за два роки, яка була. Але вона була знищена, заздалегідь виявлена. Зараз, в основному, це малими групами, піхотні штурми», — йдеться у сюжеті ТСН.

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На відтинку від Нестерянки до Степового, кажуть закарпатські розвідники, інтенсивність атак противника від середини липня, трохи зменшилась. Натомість, на західному фланзі, біля берега Каховського водосховища, рашисти кинули на штурми «свіжих» спецпризначенців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 21 липня. Зеленський про ПЕРЕГОВОРИ! СУД над АНДРІЄМ МОЛОЧНИМ