Росіяни ходили на українську позицію по воду: воїн ЗСУ шокував ситуацією на передовій

Дмитрій Ященко, солдат 2-го батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади, пробув на позиціях у Покровську 90 днів, Кілька тижнів він сам-на-сам був із ворогом.

Про це він розповів у коментарі кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Військовий розповів, що його перший вихід був на Покровськ. Дорога на позиції була дуже складною через постійні обстріли.

Дмитрій ішов на позиції разом зі ще двома побратимами. Українські позиції були в напіврозваленому будинку. Там на подвір’ї був колодязь, куди окупанти ходили по воду.

«Ми зайшли туди і зранку дивимося, що росіяни прийшли по воду з автоматом у цивільному одязі. Ми передаємо командуванню, а вони кажуть, що це росіяни. Ну і починали бій з ними. Ми знали, що нам доведеться штурмувати, але наскільки це буде важко та якими силами це буде даватися нам, ми ще тоді не розуміли», — розповів військовий.

Він розповів, що після цього українські військові змушені були вступити в бій з окупантами.

«Попередив командування. Командування почало їх туди, так сказати, виганяти „ефпівіхами“. Коли вони переміщалися, я відкрив вогонь по них. Спочатку ліквідував одного, потім іншого. Вони нас побачили і теж почали відкривати вогонь. Потім усе, вони двохсоті. Це було відчуття нездорове», — каже військовий.

