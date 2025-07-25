Росіяни колоною техніки пішли у штурм на Запоріжжі: військові відверто розповіли про ситуацію на фронті

Війна в Україні / © ТСН

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Росіяни атакували Малу Токмачку, що розташована на південний схід від Оріхова, механізованою колоною. Це вперше за доволі тривалий час ворог наважився на механізований штурм на цій ділянці та ще й світлою порою.

Українська розвідка вчасно виявила рух противника й за роботу мерщій узялися екіпажі ударних дронів та артилерійські розрахунки 118-ої механізованої бригади.

На ваших екранах буде QR-код — це збір на дрони, яких дуже не вистачає на фронті для самохідно-артилерійського дивізіону «Сталева-зграя» 118 механізованої бригади.

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QR-код — це збір на дрони / © ТСН

Московитські дрони — розвідувальні й ударні, вишукуючи цілі, кружляють у небі на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту, безперервно.

Тож і працювати артилеристам 118, доводиться переважно із закритих, добре замаскованих позицій.

Зазвичай, каже «Ваха», навідник 155-ти міліметрової САУ М109, їм вистачає кількох снарядів, аби вспокоїти назавжди чергову групу рашиських піхотинців.

«Ми бачимо, що в них є брак живої сили, вони, щоб виявити наш спостережний пункт, можуть пустити десять окупантів на м’ясо», — каже Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 ОМБр.

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Такі спроби московитів просочитися піхотою з південно-східного напрямку, у бік Малої Токмачки, відбуваються — кожної доби. Для його екіпажу, зізнається «Внук», командир самохідної М109-ої — всі вони лише цифри. Також коли наші військові знищили САУ окупантів, то ті намагались атакувати і наш екіпаж, проте невдало.



Останнім часом такі артилерійські дуелі — рідкість, розповідають самохідники 118. Свої гаубиці окупанти до переднього краю не підганяють. Натомість був період, в районі Оріхова, коли у якості контрбатарейної протидії, рашисти застосовували авіацію.

Напередодні у бік Оріхова, з південного-східного флангу, московити спробували знову атакувати лінію оборони 118-ої. Цього разу за підтримки танку, чотирьох бронемашин піхоти й понад півдесятка швидкісних баггі.

«Ворог зрозумів, що в нього сил — захопити місто, скажімо так, в лоб зайти в це місто — в нього немає. Для взяття міста, потрібна не тільки жива сила — а й велика кількість техніки. Зараз, 118-та окрема механізована бригада стоїть, вже більше два роки тут і ми вибиваєм їхню техніку, на доволі таки широкій лінії бойових зіткнень», — каже Дмитро Пелих, начальник відділення комунікацій 118 ОМБр.

Штурмову колону рашистів, українські розвідники виявили ще на підступах до рубежу розгортання в бойовий порядок. Танк, три БМП й чотири баггі — наші захисники знищили прицільними влучаннями дронів та вогнем артилерії. Майже чотири десятки московитів, припинили своє безглузде існування на підступах до Малої Токмачки. Ворожий штурм, згорнувся — не розпочавшись.

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