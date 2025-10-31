Росіяни лише за кілька слів "засудили" 21-річну українку з Мелітополя

Яна Суворова / © ТСН

Лише за визнання факту, що Мелітополь — це Україна, росіяни судять українців, що опинились в окупації.

Так сталось і з 21-річною Яною Суворовою. На момент початку повномасштабного вторгнення дівчина вирішила залишитись в рідному місті в Запорізькій області. А ще стала адміністратором телеграм-каналу «Мелітополь — це Україна». Трошки більше, ніж за рік війни, за нею прийшли фсбівці. Її, та ще шістьох хлопців, також модераторі і адмінів телеграм-каналу, звинуватили, зокрема, в тероризмі. Днями Яні Суворовій винесли вирок — 14 років за ґратами в РФ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Ця історія розпочалась трохи більше двох років тому. І про неї тоді пропагандисти одного з російських каналів зняли величезний сюжет. Йдеться тут, зокрема, про Яну Суворову. Минулого тижня суд РФ засудив її до 14 років в’язниці.

Олександр Ніколаєнко — друг Яни Суворової. Він чи не першим після вироку дівчини дав розголос її історії.

«Я надіюсь, що після вироку, скажімо так, вона перестане бути цікавою російській стороні, вони завершать всі ці процесуальні дії фейкові, і станеться диво», — каже Олександр Ніколаєнко, друг засудженої в РФ.

На момент початку повномасштабної війни Яні Суворовій було 18 років. У той момент жителі Мелітополя, що за лічені дні війни опинились в окупації, намагаються чинити мирний опір росіянам. Виходять на мітинги, і заявляти свою позицію. Зокрема, тоді і створився телеграм-канал «Мелітополь — це Україна». Однією з тих, хто вів його, була Яна Суворова.

І так було до 20 серпня 2023 року. В той день телеграм-канал окупанти заблокували. І прийшли за всіма сімома його адміністраторами.

Алевтина з Яною — подруги з дитинства. Разом займалися гімнастикою Аля з окупації виїхала. Нині вона в Чехії. В неї є можливість переписуватись з подругою через російську тюремну пошту.

«Мене дуже турбує те, що в одних з останніх листів вона писала про те, що вона в її камері три дівчинки, які намагалися покінчити життя самогубством. І вона каже, що їй дуже страшно, що вона теж колись може дійти до такого стану і нічого не зможе з цим зробити», — каже Алевтина Кишко, подруга засудженої в РФ.

«Чесно, це нелюдські умови, коли ти маєш стояти, мовчати, співати гімн, у тебе всюди висять камери, боді-камери слідкують, тебе слухають весь час, по ночах чути крики — це важке випробування для молодої дівчини», — каже Олександр Ніколаєнко, друг засудженої в РФ.

Нині друзі Яни Суворової роблять все, що можуть, аби допомогти звільнити подругу. Виходять на акції в Києві і Празі. Олександр вже домігся від дипломатів Канади і Норвегії щодо адвокаційної допомоги Яні. Зараз збирається написати листа Меланії Трамп. Алевтина за кордоном зв’язується з журналістами, аби розголос історії подруги набирав обертів. І обидва мріють знов її обійняти.

