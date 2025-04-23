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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росіяни масовано атакували Харків: що відомо про наслідки влучань

Росіяни масовано атакували Харків безпілотниками — що відомо про наслідки влучань.

Харків

Наслідки атаки на Харків / © ДСНС

Масовану атаку «Шахедів» витримав Харків. По місту «прилетіло» щонайменше 13 дронів. Вибухи пролунали в різних районах. Росіяни цілили по зупинках, вулицях і цивільних підприємствах. Поранили 11 цивільних. Один із них — у вкрай тяжкому стані.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Серед білого дня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Менш ніж протягом години в місті пролунало принаймні 12 вибухів. «Прильоти» зафіксували майже одночасно в кількох районах. Один із безпілотників влучив у проїжджу частину — спалахнула автівка, поранено людей.

«Останній «прильот» був найбільш гучний і в нас в будівлі посипались вікна. Ми думали «прилетіло» за річкою, а потім побачили, що горить трава тут на схилі. Ми побігли на стоянку дивитися свої автомобілі. А тут вже евакуювали чоловіка з машини, його швидка повезла. Другий лежав на тротуарі, йому надавали першу допомогу», — каже Станіслав.

Постраждали мирні мешканці — переважно ті, кого вибухи заскочили на вулиці. Хтось перебував у автівках, інші чекали на транспорт на зупинках. Шістьох з них госпіталізували.

«Коли люди їдуть на роботу, чи з роботи, чи стоять на зупинці громадського транспорту, чи їдуть у своїх автівках і влучають «Шахеди», це жахливо. Це справжній терорист проти населення України. Крім цього, постраждали об’єкти інфраструктури міста Харкова, тому дійсно таки жахи, які були такі щойно», — каже Ігор Терехов, міський голова Харкова.

З-поміж 14 запущених з півночі безпілотників 12 долетіли безпосередньо до Харкова. Влучання зафіксували в Шевченківському, Київському, Новобаварському та Слобідському районах. Слідчі збирають докази злочинів росіян.

«Це частина двигуна БпЛА типу «Шахед», а саме «Герань-2». Зараз будемо встановлювати щодо компонентів, оглядати їх більш детально. Встановлювати, чи використовуються, можливо, іноземні компоненти, а також встановлювати саме тип озброєння», — каже Спартак Борисенко, начальник управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту прокуратури Харківщини.

Всі уламки з вирв уже прибрали, але сліди влучань і досі видно на асфальті та фасадах будівель. Серед поранених, яким знадобилася шпиталізація, щонайменше одна людина у вкрай тяжкому стані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ ЛУНАЛИ ОДИН ЗА ОДНИМ! АТАКА на ОДЕСУ, ХАРКІВ, ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ і не лише

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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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