Росіяни масовано атакували обласний центр України: фото, відео

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Російські окупанти продовжують бити по житлових кварталах Запоріжжя серед білого дня. Сьогодні один із ворожих дронів влетів у дах приватного двоповерхового будинку. Те, що мешканці залишилися живими — справжнє везіння. Лише за кілька хвилин до вибуху господиня вмовила онуку з високою температурою спуститися з другого поверху на кухню.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Дарії Назарової.

Атака на Запоріжжя: місцеві розповіли про обстріл

Другий поверх будинку родини Парикошів тепер нагадує чорну пустку — вогонь не пожалів нічого. Власниця оселі, пані Ірина, зі сльозами на очах запитує у рятувальників про вцілілі речі, але відповідь невтішна: згоріло все, навіть письмовий стіл онуки. Жінка каже: її дитина вижила лише тому, що в цей момент нарешті погодилася поїсти.

Ірина Парикоша, постраждала: «Я пекла пиріжки, в мене дитина хвора 19 років, я її тільки звідтіль підняла, кажу — іди поїж, поки спала температура. Вона сиділа, супчик їла от там біля холодильника. Я от тут з пиріжками і до плитки. Аж тут як бахне — і заграва йде звідтіля!»

Голова родини, пан Юрій, під час удару також був на першому поверсі. Одразу після вибуху він не чекав допомоги, а кинувся приборкувати полум'я самотужки.

Юрій Парикоша, постраждалий: «Одразу пожежа зайнялася, слава Богу, всі живі. Вибігли, почали гасити самі, поки приїхали хлопці».

Попри те, що люди вціліли, серце родини болить за домашніми улюбленцями. Після обстрілу два коти безслідно зникли. Господарі сподіваються, що тварини злякалися та втекли, але не відкидають найгіршого — вони могли бути на другому поверсі в момент влучання.

Терор Запоріжжя

Це не єдиний вибух, що пролунав у місті сьогодні вдень. Росіяни знову цілили по цивільній забудові.

В іншому районі міста дрон також зруйнував помешкання, де дістала поранення жінка. Рятувальні роботи на місцях влучань тривають.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 20 березня. Панахида за Філаретом! НАЖИВО