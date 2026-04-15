Росіяни масовано атакували обласний центр України: "Шахед" вбив жінку просто на зупинці (відео)

Наслідки атаки по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя зустріло світанок серією вибухів. Обласний центр кілька годин перебував під атакою російських «Шахедів». Загинула жінка.

Кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова побувала на місці трагедії, вона з нами наживо.

Росіяни на світанку атакували Запоріжжя

Перші вибухи в місті пролунали о 5-й ранку, коли всі ще спали. Спочатку в усіх районах було чутно гул «Шахедів», а після — серію дуже гучних вибухів. Ворог цілив безпілотниками по середмістю та житлових кварталах.

«Зупинку згоріла вщент. Саме тут загинула жінка — їй було 74 роки, вона працювала продавчинею у кіоску на зупинці. Від нього не залишилося практично нічого», — каже кореспондентка ТСН.

Вибуховою хвилею пошкодило сусідню будівлю. На місці працюють рятувальники, які вже ліквідували полум’я.

Десятки згорілих авто та влучання у підприємство

Влучання зафіксували і в іншому районі міста. Там російський дрон атакував автостоянку. Внаслідок вибуху та пожежі пошкоджені та згоріли десятки автомобілів. На щастя, там обійшлося без потерпілих.

Також відомо про влучання по одному з підприємств міста. Наразі триває обстеження територій. На всіх місцях ударів уже працюють усі служби, фахівці підраховують збитки.

Середмістя запоріжжя неабияк страждає від російських обстрілів. Цього разу за допомогою до соцслужб звернулися 46 людей, чиє майно постраждало від вибухів. Зараз на місцях влучань працюють комунальники, які намагаються привести до ладу вулиці, підприємство та заклад професійно-технічної освіти які також постраждали внаслідок ранкової атаки.

