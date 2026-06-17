Росіяни масовано атакували обласний центр України: є руйнування, загиблий та поранені (фото, відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОДА

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У ніч проти 17 червня російські окупаційні війська завдали масованого удару по Запоріжжю, застосувавши кілька хвиль ударних безпілотників типу «Шахед». Вибухи у місті лунали до самого ранку, а ворожі дрони цілеспрямовано поцілили у цивільну інфраструктуру та житлові квартали. Внаслідок підступного нальоту одна людина загинула, ще семеро мирних мешканців дістали поранення різного ступеня важкості. Серйозних руйнувань зазнали близько десятка будинків, а в одній із багатоповерхівок спалахнула масштабна пожежа, яка перетворила будівлю на аварійну.

На місці чергової трагедії працювала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

Атака на Запоріжжя: що відомо

Зараз уся вулиця в епіцентрі одного з прильотів повністю перекрита для руху транспорту та пішоходів. З самого раннього ранку тут продовжують безперервно працювати великі загони рятувальників ДСНС. За допомогою спеціального висотного крана вогнеборці досі ретельно проливають конструкції та гасять залишки тліючого полум'я. Спеціалісти вже офіційно визнали багатоповерхівку аварійною — прямий удар ворожого безпілотника вщент знищив дах споруди та весь її верхній житловий поверх.

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Один із перших російських дронів влетів безпосередньо у дах будинку, де миттєво спалахнула масштабна пожежа. Шалений вогонь за лічені хвилини повністю охопив верхній ярус будівлі — площа займання перевищила 800 квадратних метрів. Повністю приборкати це складне та небезпечне палання надзвичайники змогли лише ближче до ранку.

Руйнівна вибухова хвиля від детонації безпілотника була такої сили, що серйозно пошкодила сусідні житлові будинки навколо та побила офісні приміщення місцевих підприємців.

«Тікали у нічних сорочках»: росіяни атакували житловий будинок

Ще один ворожий дрон-камікадзе вдарив трохи нижче по житловому кварталу. Другий «Шахед» на повній швидкості влетів прямо в житловий будинок, суттєво потрощивши саму споруду та сусідні приватні обійстя громадян.

У момент цього прильоту вдома перебувала велика родина з дітьми. Люди згадують, що злякалися неабияк, а між першим та другим вибухами намагалися судорожно зібрати речі та втекти до найближчого безпечного укриття, проте часу катастрофічно бракувало.

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Смерть біля університету та масштаби руйнувань у районах міста

Окрім житлового сектору, російські безпілотники суттєво пошкодили старовинний корпус місцевого університету. Прямо біля цієї історичної будівлі навчального закладу внаслідок вибуху на місці трагічно загинув цивільний чоловік, який у цей фатальний момент опинився на вулиці. У самій будівлі університету вибуховою хвилею повністю вибило панорамні вікна та суттєво понівечено унікальний внутрішній музей установи.

Загалом за офіційними підрахунками Запорізької міської влади, внаслідок цієї масованої нічної ворожої атаки різного ступеня пошкоджень та руйнувань зазнали 9 великих житлових будинків, розташованих в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя.

Наразі у постраждалих кварталах кипить безперервна робота. В деяких понівечених спорудах комунальні служби міста вже оперативно встигли тимчасово закрити вибиті віконні прорізи щільними листами ОСБ, аби захистити квартири від можливої негоди. Комплексні роботи з повної ліквідації всіх наслідків нічної атаки окупантів та допомоги потерпілим запоріжцям тривають під чітким контролем екстрених служб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: "ШАХЕД" ВЛЕТІВ У ДАХ! ВИБУХИ лунали ДО РАНКУ! МАСОВАНА АТАКА на ЗАПОРІЖЖЯ!

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