Росіяни масовано атакували обласний центр України: загинула людина, є поранені

Чергова ніч терору на Одещині: одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення внаслідок атаки російських окупантів. Стан трьох постраждалих медики оцінюють як важкий. Ворог цілеспрямовано бив по портовій інфраструктурі, енергетичних об’єктах та житлових кварталах.

Про масштаби руйнувань та боротьбу за світло і воду — у репортажі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Пожежа на 2000 квадратів: знищено автосалони та «швидкі»

В одному з районів Одеси на місці трьох автосалонів та сервісного центру залишилися лише обвуглені каркаси. Після удару спалахнула масштабна пожежа площею понад дві тисячі квадратних метрів, дим від якої затягнув сусідні райони. Вщент згоріли близько 30 автівок, серед яких машини швидкої допомоги, що перебували на ремонті.

Костянтин, працівник сервісу: «Все знищено: ні автосалону, ні сервісу, ні малярки. Тут не один салон постраждав — їх близько трьох. Люди залишились без роботи. Це терор цивільного населення насамперед, тому що усі цивільні сидять без світла і страждає бізнес».

У сусідньому готелі для далекобійників вибуховою хвилею вибило всі вікна. Трагедії вдалося уникнути лише тому, що постояльці встигли перейти в укриття після сигналу тривоги.

Трагедія в порту та пошкоджені висотки

Цієї ночі під вогнем опинилися і житлові багатоповерхівки. Рятувальники зафіксували влучання уламків у фасади двох будинків.

Марина Аверіна, речниця ДСНС Одещини: «Було влучання в дві багатоповерхівки. На щастя, там обійшлося без постраждалих і без загорянь. Пожежа була і на портовому об’єкті, на жаль, там одна людина загинула і ще шістеро постраждалих. Понад 90 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки».

Усі жертви — працівники порту, які в момент атаки перебували на складах із добривами. Саме туди поцілили ворожі дрони. Роботу вогнеборців постійно переривали нові тривоги, змушуючи людей щоразу шукати захисту.

Енергетичний терор: Одеса знову без світла

Спалахнула пожежа і на залізниці, пошкоджено вантажні вагони. За цей тиждень це вже четвертий масштабний удар ворога по області. Через пошкодження критичної інфраструктури тисячі одеситів у великих спальних районах залишилися без електрики, а подекуди і без води. За останній час ворог атакував уже понад три десятки підстанцій регіону.

Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА: «Ми щойно увечері тільки надали можливість заживити тепло і воду, тільки надали людям можливість зігрітися — і ворог вночі знов підступно повністю знищив усю систему для того, щоби люди залишалися без тепла, без води і світла. Це ж не вперше. Декілька днів тому у нас південна частина була повністю без світла і без тепла, зараз центральна частина міста Одеси, а це великі спальні райони».

Енергетики попереджають: руйнування масштабні, ремонт потребуватиме тривалого часу. Наразі першочергове завдання — заживити лікарні, насосні станції та інші об'єкти критичної інфраструктури.

