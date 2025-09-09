Росіяни масовано атакували одну із областей України, є загибла: відео

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Росіяни вкотре атакували Запорізьку область. На регіон окупанти скерували понад три сотні безпілотників. У селі Приморське FPV-дрон убив 62-річну жінку. А в обласному центрі один «Шахед» поцілив у житловий будинок і підпалив його. Є постраждала.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Росіяни вночі атакували Запоріжжя. Загарбники атакували його «Шахедами». Ця оселя після вибуху спалахнула.

Олександр Іванович — батько власника будинку упізнав дім на фото рятувальників, які гасили тут пожежу. А момент влучання потрапив на відео з камер спостереження. Коли після прильоту приїхав на місце — вжахнувся.

«Тут була велика гостьова. Вся родина збиралась, всі родичі за великим столом», — каже Олександр.

Ця родина вже не вперше потерпає від обстрілів росіян. Лише три дні тому — 6 вересня «Шахед» впав поруч із їхнім подвір’ям.

Тепер замість будинку — згарище. Людей у цю ніч тут не було, тож минулося без загиблих чи поранених. Постраждала шістдесяти шестирічна сусідка — у неї сильна реакція на стрес. Медики надали їй допомогу. Від шпиталізації потерпіла відмовилася.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли приїхав на місце, то ВЖАХНУВСЯ... Шахед РОЗТРОЩИВ БУДИНОК у Запоріжжі