Росіяни масовано атакували один із обласних центрів України: місцеві розповіли про обстріл
Окупанти масовано атакували Одеську область.
Росіяни атакували передмістя Одеси. Ворог цілив по енергетичних об’єктах та портовій інфраструктурі. Уражена також автозаправна станція та житлові будинки. Місто Чорноморськ повністю знеструмлене.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
Передмістя Одеси постраждало через атаку росіян вночі. Застосувавши десяток ударних дронів ворог цілився по підстанціях, натомість влучав у приватні будинки. На одній із вулиць, куди поцілив «Шахед», вщент вигоріло дві оселі. Люди змогли врятуватися, бо побігли в укриття.
«Прилетів один „Шахед“ і повис на проводі отам, світло потухло я пішла навколо дому живитися, скло вилетіло, сусідка телефонує, а ми завжди біжимо у бомбосховище. Вона дзвонить: тьотя Женя ви де, я кажу вдома, який вдома бігом, зараз ще летіти буде. Все погоріло і сусідський будинок не тільки наш отак як є так і вийшла, зірвалася і бігом», — згадує Євгенія Степановська.
Сусідка пані Євгенії витягає з під завалів пораненого собаку, його лапи посікло уламками, тварина не може самостійно рухатися. В будинку пані Ірини жодного вцілілого вікна. Це вже четверта атака, яку витримала родина і на щастя вижила. Жінка каже — цього разу було найстрашніше.
«Син прибіг і кричить: мама, мама. Тільки добіг до кімнати, і ми взяли дочку, їй три рочки, вибух і оце таке сталося. Дочка злякалася звичайно вона ж маленька у нас ще та й ми дорослі, що боїмося, що там казати за дітей. Нема вікон, стелі попадали вікна усі повибивало оно поламало, дах підірвало, саме балки і також пошкоджена стіна від „Шахедів“ осколки навіть в паркані. Нема нічого, ви самі бачите», — каже Ірина Семирга.
Окрім приватних будинків від вибухів постраждала автозаправна станція і транспортне підприємство. Наймаштабніша пожежа спалахнула на території портового господарства, де зберігалися контейнери з побутовими товарами. Тут рятувальникам довелося задіяти навіть пожежного робота.
«Було дуже велике пожежне навантаження і рятувальникам було важко в деяких місцях добиратися до осередку вогню. Загалом понад 80 вогнеборців та чотири добровольці взяли участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Наразі нам відомо про пʼять постраждалих», — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.
Через нічну атаку зникло світло не лише в кількох селах передмістя Одеси, без електрики знову опинилося місто Чорноморськ. Аварійні бригади вже почали роботу, аби замінити пошматовані вибухами електромережі. Світло обіцяють повернути до восьмої години вечора. Поки ж критична інфраструктура заживлена від генераторів.
