Росіяни масовано атакували один із обласних центрів України: місцеві розповіли про обстріл

Наслідки атаки по Одещині / © ДСНС

Росіяни атакували передмістя Одеси. Ворог цілив по енергетичних об’єктах та портовій інфраструктурі. Уражена також автозаправна станція та житлові будинки. Місто Чорноморськ повністю знеструмлене.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Передмістя Одеси постраждало через атаку росіян вночі. Застосувавши десяток ударних дронів ворог цілився по підстанціях, натомість влучав у приватні будинки. На одній із вулиць, куди поцілив «Шахед», вщент вигоріло дві оселі. Люди змогли врятуватися, бо побігли в укриття.

«Прилетів один „Шахед“ і повис на проводі отам, світло потухло я пішла навколо дому живитися, скло вилетіло, сусідка телефонує, а ми завжди біжимо у бомбосховище. Вона дзвонить: тьотя Женя ви де, я кажу вдома, який вдома бігом, зараз ще летіти буде. Все погоріло і сусідський будинок не тільки наш отак як є так і вийшла, зірвалася і бігом», — згадує Євгенія Степановська.



Сусідка пані Євгенії витягає з під завалів пораненого собаку, його лапи посікло уламками, тварина не може самостійно рухатися. В будинку пані Ірини жодного вцілілого вікна. Це вже четверта атака, яку витримала родина і на щастя вижила. Жінка каже — цього разу було найстрашніше.

«Син прибіг і кричить: мама, мама. Тільки добіг до кімнати, і ми взяли дочку, їй три рочки, вибух і оце таке сталося. Дочка злякалася звичайно вона ж маленька у нас ще та й ми дорослі, що боїмося, що там казати за дітей. Нема вікон, стелі попадали вікна усі повибивало оно поламало, дах підірвало, саме балки і також пошкоджена стіна від „Шахедів“ осколки навіть в паркані. Нема нічого, ви самі бачите», — каже Ірина Семирга.



Окрім приватних будинків від вибухів постраждала автозаправна станція і транспортне підприємство. Наймаштабніша пожежа спалахнула на території портового господарства, де зберігалися контейнери з побутовими товарами. Тут рятувальникам довелося задіяти навіть пожежного робота.

«Було дуже велике пожежне навантаження і рятувальникам було важко в деяких місцях добиратися до осередку вогню. Загалом понад 80 вогнеборців та чотири добровольці взяли участь у ліквідації наслідків ворожої атаки. Наразі нам відомо про пʼять постраждалих», — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.



Через нічну атаку зникло світло не лише в кількох селах передмістя Одеси, без електрики знову опинилося місто Чорноморськ. Аварійні бригади вже почали роботу, аби замінити пошматовані вибухами електромережі. Світло обіцяють повернути до восьмої години вечора. Поки ж критична інфраструктура заживлена від генераторів.

