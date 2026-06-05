Росіяни масовано атакували реактивними "Шахедами" обласний центр України: є загибла і пораненені (відео)

Наслідки атаки Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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Російські окупаційні війська посилили повітряний терор Запоріжжя, застосувавши нову небезпечну тактику комбінованих ударів. Протягом майже цілої доби місто перебувало під безперервними ударами ракет, безпілотників «Молнія» та швидкісних реактивних «Шахедів». Крім того, ударні FPV-дрони, які раніше зрідка долітали лише до околиць, тепер почали прицільно тероризувати середмістя.

Внаслідок жорстоких ударів загинула 44-річна жінка, ще 19 містян зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Серед постраждалих — 9-річна дівчинка.

На місцях прильотів працювала кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова.

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Війна в Україні: росіяни у Запоріжжі атакували тролейбус та спальний район

Запоріжжя вже майже добу живе під безперервний гул ворожих безпілотників та звуки потужних вибухів. Сирени повітряної тривоги практично не замовкають, а в Шевченківському районі міста патрульні через гучномовці закликають людей негайно пройти в найближчі сховища. Перші удари FPV-дронів припали по цивільній інфраструктурі: загарбники атакували міський тролейбус, поцілили по центральній площі та зруйнували нежитлову будівлю в центрі.

Близько 20:00 вечора ворог застосував важче озброєння — реактивний «Шахед» на великій швидкості атакував густонаселений спальний район. Жорстокий удар припав безпосередньо біля дев’ятиповерхового житлового будинку, пошкодивши з десяток розташованих поруч магазинів, торговельних кіосків та сусідні багатоповерхівки. Тільки під час цієї атаки 16 мирних жителів дістали поранення. Серед них опинився і чоловік пані Ірини, яка в момент вибуху була поруч із ним у квартирі.

Ірина, дружина пораненого мешканця Запоріжжя: «Отут він лежав. Ось кров. Вибух був, він лежить, ясна річ, схоплюється і ось тут падає, бо його поранило. Я біля нього була. Ну сказали — травма, у нього нога сильно розірвана. Йому зашивали, жгут поклали. Зараз обличчя побите».

Потужною ударною хвилею у багатоповерхівці вмить вибило геть усі вікна, а капітальні залізобетонні балкони знесло разом із конструкціями. Жителька будинку пані Валентина згадує, що врятувалися дивом, адже в кімнаті під час прильоту перебувала її маленька онучка.

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Валентина, постраждала мешканка багатоповерхівки: «Я була в залі, в спальні ще внучка була — тільки їсти сіла, так і не поїла. Злякалася страшне. Воно бах — і оце все на мене полетіло, якраз біля кокоса все і упало так».

Попри те, що росіяни не припиняли атакувати місто «Молніями» протягом усієї ночі, вже на світанку на понівечені вулиці вийшли комунальні служби та звичайні містяни. Люди гуртом почали наводити лад — розчищати дороги, прибирати тони битого скла, демонтувати залишки зруйнованих кіосків та оперативно забивати розтрощені вікна житлових квартир плитами ОСББ. Пан Валерій прийшов до пошкодженого будинку, аби допомогти родині своєї доньки. Чоловік зазначає, що сам уже не раз страждав від російських обстрілів, тому знає, наскільки важливою є підтримка в перші години: «Люди також допомагали, збирали все».

Приватний сектор перетворився на руїни

Поки жителі одного району оговтувалися від нічного жаху, під ранок російська армія завдала нового підступного удару. Цього разу окупанти запустили по місту шахеди та ракети, поціливши прямо по мирному приватному сектору.

В один момент ціла затишна міська вулиця перетворилася на суцільну купу понівеченого будівельного сміття. Вибуховою хвилею вщент спалило легкові автомобілі, які стояли у подвір’ях, а також повністю знесло дахи та фасади десятків приватних будинків. Частина з цих помешкань зазнала настільки критичних пошкоджень та тріщин несучих стін, що тепер вони взагалі не підлягають відновленню.

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В одному з таких розтрощених родинних будинків пані Аліна проживала вдвох із малою донькою. Жінка перебуває в абсолютному шоці й відверто зізнається, що просто не знає, як їм жити далі, адже вибух зруйнував усе їхнє майно.

Аліна Глазиріна, постраждала жителька приватного сектора: «Тут повністю вибило все, там, от дитини спальня була — отут вона спала, все на неї ось це теж посипалося. Якби на дім упало, нас би в живих не було. Тому що там, де машина, упало, все бачите самі».

Одразу після ранкового прильоту на допомогу розгубленій жінці прибіг її кум Микола. Чоловік згадує, що перші хвилини на вулиці були жахливими — навколо все палало, а з пошкоджених комунікацій виривалося відкрите полум’я.

Микола, родич постраждалих: «Горить машина, газова труба горить, все палає… Ну, прибирати, допомагати будемо, а дитину на перший час до себе заберемо».

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Загалом за останніми оновленими даними внаслідок цих жорстоких повітряних атак у Запоріжжі та його безпосередньому передмісті поранено близько двох десятків цивільних громадян, серед яких залишається і 9-річна дівчинка. На всіх постраждалих локаціях наразі продовжують безперервно працювати рятувальні бригади, комунальники та слідчо-оперативні групи правоохоронців, які детально документують наслідки чергових воєнних злочинів російських окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НЕСТРИМНІ ЕМОЦІЇ на обміні СЬОГОДНІ! Перші хвилини на рідній землі! | ТСН 15:00 5 червня

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