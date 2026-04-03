Росіяни масовано атакували великий обласний центр: що відомо про наслідки атаки

Наслідки атаки на Харків / © Олег Синєгубов

Харків уже понад добу живе в режимі безперервних атак. Ворог не просто атакує цивільні об’єкти, а використовує місто як полігон для випробувань нових реактивних безпілотників. Ці апарати значно швидші за звичайні «Шахеди», що залишає людям лічені секунди на порятунок. За півтори доби кількість потерпілих наблизилася до двох десятків, серед них — троє дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Нова загроза для Харкова: реактивні БпЛА

Київський район Харкова здригався від вибухів ще від ранку четверга. Військові зафіксували: Росія вперше застосувала проти міста безпілотники з реактивними двигунами. Через високу швидкість ці дрони створюють колосальне навантаження на систему ППО та не дають мешканцям встигнути добігти до укриттів.

Один із таких апаратів поцілив у багатоповерхівку — на другому та третьому поверхах одразу спалахнула пожежа. Рятувальники та поліція під щільним димом шукали людей, які опинилися у задимлених пастках.

Чотири райони Харкова під вогнем

Терор тривав усю ніч. Під удар потрапили чотири райони Харкова:

Київський: дрон вибухнув у приватному подвір’ї. Одномісячне немовля та його 27-річна мати отримали гостру реакцію на стрес.

Новобаварський: безпілотник розірвався поруч із житловим будинком. Постраждали 8-річна дівчинка та двоє пенсіонерів.

Основ’янський: ворог поцілив в офісну будівлю, поранивши охоронця.

Шевченківський: вдень уламки збитого дрона впали поблизу медзакладу. Одна людина загинула, ще кілька отримали поранення, один потерпілий у важкому стані.

Ракети замість світанку

Близько четвертої ранку, коли хвиля дронів дещо вщухла, росіяни вдарили ракетами. Знову зруйновані будинки, понівечені офіси та нові постраждалі.

Станом на вечір п'ятниці, рятувальні роботи на місцях влучань тривають. Медики борються за життя важкопоранених, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ, вчинені із застосуванням новітнього озброєння проти мирного населення.

