Росіяни масовано атакували Запоріжжя: що відомо про наслідки "прильотів"

Наслідки атаки на Запоріжжі / © ДСНС

Реклама

Запоріжжя ліквідовує наслідки масованого удару. Ракету і щонайменше 7 «Шахедів» використали росіяни для ударів по місту. Троє людей поранені, а потрощені будівлі рахують десятками. Один провулок у приватному секторі міста майже весь у руїнах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Вибухи у Запоріжжі лунали один за одним. Російські воєнні злочинці масовано атакували «Шахедами» житловий сектор — вщент зруйновано майже цілий провулок, будинки спалахнули.

Реклама

За 5 метрів від будинку Сергія вгатив російський безпілотник. У чоловіка та його дружини уламкові поранення. Чоловік власноруч зводив оселю, на початку повномасштабного вторгнення лише почали її обживати. Тепер же треба братися за відновлення.

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Поранення отримали троє людей. Серед постраждалих і Людмила — у жінки гематома на оці, зламана кисть, вцілілі речі родина виносить на вулицю, міркують, де тепер житимуть.

«Відновити там неможливо нічого, там все розлетілось: і вікна, і двері, все на світі. Рука — переломи там в кисті, томографію зробили. І оця припухлість, гематома, виписали мазі», — каже Людмила.

Трьох мешканців, чиє житло перетворилося на руїни, розмістили в гуртожитку, повідомили в міськраді. Всього ж унаслідок масованого удару поруйновано 29 хат, три багатоповерхівки та обʼєкти критичної інфраструктури.

Реклама

Комунальники продовжують усувати наслідки атаки — кажуть, роботи тут щонайменше на три дні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 НАЖИВО! НОВИНИ 2 ЧЕРВНЯ - ПОНЕДІЛОК