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Росіяни масовано атакували Запоріжжя: що відомо про наслідки "прильотів"
Російські окупанти масовано атакували Запоріжжя дронами та ракетою.
Запоріжжя ліквідовує наслідки масованого удару. Ракету і щонайменше 7 «Шахедів» використали росіяни для ударів по місту. Троє людей поранені, а потрощені будівлі рахують десятками. Один провулок у приватному секторі міста майже весь у руїнах.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.
Вибухи у Запоріжжі лунали один за одним. Російські воєнні злочинці масовано атакували «Шахедами» житловий сектор — вщент зруйновано майже цілий провулок, будинки спалахнули.
За 5 метрів від будинку Сергія вгатив російський безпілотник. У чоловіка та його дружини уламкові поранення. Чоловік власноруч зводив оселю, на початку повномасштабного вторгнення лише почали її обживати. Тепер же треба братися за відновлення.
Поранення отримали троє людей. Серед постраждалих і Людмила — у жінки гематома на оці, зламана кисть, вцілілі речі родина виносить на вулицю, міркують, де тепер житимуть.
«Відновити там неможливо нічого, там все розлетілось: і вікна, і двері, все на світі. Рука — переломи там в кисті, томографію зробили. І оця припухлість, гематома, виписали мазі», — каже Людмила.
Трьох мешканців, чиє житло перетворилося на руїни, розмістили в гуртожитку, повідомили в міськраді. Всього ж унаслідок масованого удару поруйновано 29 хат, три багатоповерхівки та обʼєкти критичної інфраструктури.
Комунальники продовжують усувати наслідки атаки — кажуть, роботи тут щонайменше на три дні.
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